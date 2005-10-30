جشنواره باغ بسم الله با هدف گسترش فرهنگ قرآني سه شنبه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" هادي بهرامي رئيس سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنري و دبير جشنواره باغ بسم الله در نشست خبري اين جشنواره اعلام كرد كه تعداد برگزيدگان پنجمين جشنواره باغ بسم الله به دليل گسترده شدن دامنه فعاليت اين جشنواره در تمام حوزه هاي هنري ، از 70 نفر به 120 نفر افزايش خواهد يافت .

وي در مورد اهداف برگزاري اين جشنواره، گفت: هدف از برگزاري اين جشنواره ترويج و گسترش فرهنگ قرآني و ايجاد فضاي رقابتي سالم براي هنرجويان، دانشجويان و هنرمندان در راستاي خلق آثار مرتبط با قرآن و ايجاد نشاط و شور معنوي براي گردهم آوردن هنرمندان بوده است، علاوه براين جشنواره باغ بسم الله در تلاش خواهد بود تا فضايي مناسب براي خلق و ارائه آثار هنري با مضامين ديني و علوم قرآني ايجاد كند تا در اين فضاي پر شور معنوي هنرمندان و هنرجويان با معارف قرآني بيشتر آشنا شوند .

بهرامي گفت: اين جشنواره از پنج سال پيش در دانشگاه سوره بعنوان فعاليت فرهنگي شروع شد و استقبال جوانان از اين جشنواره مسئولان را به گسترش اجراي اين فعاليت قرآني و فرهنگ ساز ترغيب كرد و در حال حاضر هر ساله اين جشنواره دردهه سوم ماه مبارك رمضان برگزار خواهد شد .

وي در ادامه افزود: در سال گذشته نتوانستيم شركت دسته هاي مختلف هنرمندان را پوشش دهيم اما امسال اين جشنواره در پنج قالب خوشنويسي، خط در نقاشي، خط در گرافيك، حجم سازي و گرافيك به صورت دستي و رايانه اي برگزار خواهد شد علاوه براين در اين دوره از جشنواره حوزه هنري به تنهايي برگزاركننده نخواهد بود بلكه 60 مركز در كشور آماده برگزاري اين برنامه هستند و در اين راستا فرهنگسراهايي چون ملل، قانون، قرآن، خاوران و مدرسه به جمع برگزاركنندگان اين جشنواره پيوسته اند و حوزه هنري از همكاري سازمان فرهنگي و هنري شهرداري و سازمان صداوسيما نيز بهره برده است .

دبير پنجمين جشنواره باغ بسم الله گفت: يكي از اهداف ما در برگزاري اين جشنواره ايجاد شرايط مناسب براي توليد آثاري از سوي هنرمندان و استفاده از اين آثار در داخل و خارج از كشور بوده است، در اين راستا امسال آثار معرفي شده در اين جشنواره را به سه كشور ارسال كرده بوديم كه يكي از اين كشورها سوريه بود و مسئولان هنري در اين كشور نسبت به اين آثار اظهار علاقمندي كرده و درخواست استفاده بيشتر از اين آثار را داشتند .

معاون آموزشي حوزه هنري از پيگيري برگزاري اين جشنواره به صورت بين المللي خبر داد و گفت: امسال در صدد آن هستيم كه مشكلات موجود در ارائه جشنواره باغ بسم الله را در سطح بين المللي بررسي كنيم و قصد داريم از سال آينده اين جشنواره را در عرصه بين المللي برگزار كنيم .

بهرامي گفت: در پنجمين جشنواره باغ بسم الله به دليل وسعت انجام فعاليت مكان برگزاري را هم توسعه داده ايم به اين ترتيب كه آقايان در حوزه هنري و خانم ها در دانشگاه سوره واقع در خيابان آزادي فعاليت خواهند كرد .

پنجمين جشنواره باغ بسم الله 10 آبان ماه مصادف با 28 ماه رمضان از ساعت 8:30 صبح تا 17:30 برگزار خواهد شد . مكان برگزاري اين مسابقه براي برادران در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي واقع در تقاطع خيابان حافظ و سميه خواهد بود و مسابقه خواهران در دانشگاه سوره واقع در خيابان آزادي حد فاصل خيابان خوش و بهبودي برگزار مي شود .