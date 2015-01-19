به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز با 484 واحد افت نسبت به روز گذشته دوباره به کانال 65 هزار واحدی سقوط کرد و در نهایت در ارتفاع 65 هزار و835 واحدی ایستاد.

عقب گرد شاخص کل بورس و اوراق بهادار در حالی رخ داد که این شاخص طی سه روز متوالی روند مثبت و صعودی را طی کرده بود.



همچنین در جریان معاملات امروز شاخص 30 شرکت بزرگ 24 واحد، شاخص آزاد شناور 687 واحد، شاخص بازار اول 391واحد، شاخص بازار دوم 723 واحد و صنعت 333 واحد افت را تجربه کردند.



امروز تعداد 423 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 743 میلیارد تومان در 34 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

ارزش بازاری بورس به 296 هزار میلیارد تومان نزول کرد.