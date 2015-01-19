  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۷

عقب‌گرد دوباره شاخص کل بورس به کانال 65 هزار واحد

عقب‌گرد دوباره شاخص کل بورس به کانال 65 هزار واحد

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز با 484 واحد افت به کانال 65 هزار واحد سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز با 484 واحد افت نسبت به روز گذشته دوباره به کانال 65 هزار واحدی سقوط کرد و در نهایت در ارتفاع 65 هزار و835 واحدی ایستاد.

عقب گرد شاخص کل بورس و اوراق بهادار در حالی رخ داد که این شاخص طی سه روز متوالی روند مثبت و صعودی را طی کرده بود.

همچنین در جریان معاملات امروز شاخص 30 شرکت بزرگ 24 واحد، شاخص آزاد شناور 687 واحد، شاخص بازار اول 391واحد، شاخص بازار دوم 723 واحد و صنعت 333 واحد افت را تجربه کردند.

امروز تعداد 423 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 743 میلیارد تومان در 34 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

ارزش بازاری بورس به 296 هزار میلیارد تومان نزول کرد.

کد مطلب 2469260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها