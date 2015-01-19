  1. استانها
  2. قم
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۹

طی سال جاری/

۲۲۰ واحد صنفی آلاینده در قم پلمب شد

۲۲۰ واحد صنفی آلاینده در قم پلمب شد

قم - معاون شهردار قم از برخورد با صنوف آلاینده و مزاحم از طریق اعمال بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در قم خبر داد و گفت: طی امسال در این رابطه از ۳۸۳ پرونده بررسی شده ۲۲۰ مورد پلمب انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اصفهانیان مقدم، در حاشیه جلسه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که با حضور رؤسای کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین و حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر برگزار شد، از اعمال قانون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری‌ها در برخورد با صنوف آلاینده و مزاحم در سطح مناطق هشتگانه شهری خبرداد.

وی در ادامه گفت: پس از شناسایی صنوف و مشاغل آلاینده و مزاحم از لحاظ آلاینده‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، بهداشتی و زیست محیطی و مخاطرات ایمنی و یا شکایت شهروندان محترم در سطح مناطق اقدام به بازدیدهای میدانی، کارشناسی، فنی و مهندسی از قبیل نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده‌های شیمیایی، فیزیکی و ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی در صورت نیاز نموده و ضمن تشکیل پرونده به کمیسیون بند ۲۰ حسب ضوابط و مقررات‌های لازم ارجاع و نهایتاً بررسی و آراء مربوطه صادر که ضمن ابلاغ به واحدهای اجرای احکام مناطق هشتگانه شهری اعمال قانون می‌شود.

وی همچنین در ادامه از بررسی بیش از ۳۸۳ پرونده در ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت از ۳۸۳ پرونده بررسی شده ۲۲۰ مورد پلمب و ۶۳ مورد اعمال مهلت قانونی مبنی بر استاندارد سازی شرایط محیط کار در راستای رفع آلاینده‌های زیست محیطی، بهداشتی و شیمیایی از سطح بافت‌های مسکونی و محیط پیرامون زندگی شهروندان در جهت دستیابی به شهر ایمن و سالم با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط و همشهریان محترم خبر داد.

وی در پایان از مراحل بررسی پرونده بیش از ۲۵۰ گاراژ ضایعات فروشی از ماه‌های قبل در سطح مناطق هشتگانه با محوریت مناطق ۲ و ۶ و صدور و ابلاغ رأی پلمب آنان مبنی بر انتقال به خارج از محدوده شهری با همکاری مراجع قانونی ذیربط در آینده خبر داد و گفت: این مهم علاوه بر رفع آلودگی و مخاطرات از سطح بافت‌های مسکونی زندگی شهروندان نقش بسیار مهمی در بهبود سیما و منظر شهری خواهد داشت.

کد مطلب 2469261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها