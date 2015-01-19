ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد با استاندارد ها ی شهری فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح دوشنبه در حاشیه شرکت در مراسم روز ملی هوای پاک در متروی مشهد در جمع خبرنگاران بیان داشت: ناوگان حمل و نقل شهر مشهد مورد رضایت وایده آل سازمان متولی مردم و مسئولان نیست.

وی افزود: برای دستیابی به ارایه خدمات مطلوب به زائران حضرت امام رضا(ع) باید تلاش بیشتری در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

استاندار ادامه داد: قطار شهری علاوه بر هزینه مناسب نقش بسزایی در کاهش آلودگی ها دارد اما ظرفیت آن در پاره ای از ایم و اوقات جوابگوی شهروندان نیست.

رشیدیان همچنین با تاکید بر حذف اتوبوس‌های فرسوده و جایگزینی با اتوبوس‌های جدید بیان داشت: تعداد ۵ هزار تاکسی جدید نیز تا اوایل سال آینده در مشهد جایگزین تاکسی‌های فرسوده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی صبح امروز به منظور شرکت در مراسم روز ملی هوای پاک در مدرسه مصلی نژاد از قطار درون شهری استفاده کرد.