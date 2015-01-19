به گزارش خبرگزاری مهر، شیما سادات مفاخریان مدیرعامل شرکت فخر زرین پارس و موسس مجتمع فنی و تخصصی طلا و جواهر و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و کارآفرین برتر مهارتی در صنعت طلا و جواهرات و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با بیان این مطلب که سنگ های جواهر می توانند در تعریف عرصه دانش بنیان قرار گیرند عنوان کرد: سالی که واپسین ماههای آن را می گذرانیم سال اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی است. هدفی که جز با ارج نهادن به فرهنگ دانش بنیان و کارآفرینی و کارافرین پروری نائل نمی آید.

مفاخریان اظهار داشت: لازمه توسعه ،کارآفرینی بر پایه دانش آموزی و تلاش در جهت فرهنگ سازی آن است که متاسفانه دانش، علم و اقتصادی که در کشور ما جا نیافتاده است آموزش کارآفرینی است. ما افتخار داریم با تاسیس مجتمع فنی و تخصصی طلا و جواهر فخز زرین پارس با مجوز و حمایت سازمان فنی و حرفه ای کشور و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با هدف آموزش محصول محور و اشتغال محور به توسعه کارافرینی و گسترش دانش بنیان شدن این صنعت قدم بر داریم.

وی با بیان اینکه در بحث اشتغال زایی، درامدزایی اولویت برتر این مجموعه است ابراز کرد: چنانچه قادر به بهره وری عقلایی از منابع طبیعی و توان مدیریتی کارآفرینی نباشیم پیشرفت و شکوفایی در اقتصاد نخواهیم داشت و روز به روز شاهد رشد بیکاری و سردرگمی در اقتصاد کشور خواهیم بود. بی شک یکی از مهمترین راههای دستیابی به این اهداف تمرکز زدایی از تکیه بر درآمد نفت و افزایش صادرات غیر نفتی است.

به گفته وی اینکه از چه دیدگاهی به این موضوع نگاه کنیم و از چه فناوری برای تراش و شناخت سنگ ها و کانی ها در این زمینه استفاده کنیم خود موضوع مهمی در دانش بنیان شدن این صنعت است.

سنگ فیروزه ایران در دنیا زبانزد است

این فعال کار آفرین در ادامه توضیح داد: ایران منابع قابل توجهی از گونه های مختلف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مانند کوارتزهایی شامل انواع عقیق، سیترین، جاسپر، چشم گربه، رزکوارتز و در کوهی همچنین گارنت هایی شامل پایروپ، آلماندین، آندرادیت، لابرادوریت و مون استون و همچنین تورمالین را داراست. همچنین کشورمان به دلیل بهره مند بودن از یکی از خالص ترین و بهترین منابع سنگ فیروزه درجه یک در دنیا زبانزد است اما متاسفانه بنا به دلایلی حضور مطلوبی در عرصه بین الملل ندارد و در حال حاضر سعی بر این است تا بتوانیم در بازارهای بین المللی حضور خود را پررنگ تر جلوه دهیم.

وی افزود: جالب است بدانیم ایران از حیث ذخایر معدنی جزء 12 کشور برتر دنیا و تایلند 117 کشور شناسایی شده است اما تایلند اولین صادر کننده سنگ به دنیا و ایران طبق امارهای موجود دوهزارم درصد از این بازار سهم دارد که جای افسوس دارد. اکنون در 5019 معدن فعال در کشور 70 نوع ماده معدنی استخراج می شود و ایران دارای 55 میلیارد تن ذخیره مواد معدنی است و از غنی ترین معادن جهان برخوردار است. طبق گزارش سازمان زمین شناسی کل کشور 7 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد.

مفاخریان با اشاره به ظرفیت های بسیار بالای ایران در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و نادیده گرفتن آن ها اظهار کرد: با توجه به تفاهمنامه هایی که سال گذشته توسط مسوولان ذیربط منعقد شده، امید است که بتوان با بهره برداری و استخراج کافی از معادن کشور به بازارهای بین المللی ورود پیدا کرد.

ارزش افزوده ای بالاتر از صنعت نفت

مفاخریان افزود: در صورت حرکت به سمت دانش بنیان شدن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، درها برای فعالیت بسیاری از شرکت ها و نخبگان مهارتی باز می شود. در صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و صنعت طلا و جواهر ارزش افزوده ای نهفته است که صنعت نفت ما از آن بی بهره است. با این حال هنوز این صنعت جایگاه اصلی خود را در ایران پیدا نکرده است، این در حالی است که بنا به ظرفیت های موجود در کشور جای رشد در این عرصه به وضوح دیده می شود.

این فعال عرصه سنگ های قیمتی درباره ظرفیت فناوری در این حوزه بیان کرد: کشوری همچون امریکا با اینکه از داشتن معادن فیروزه بی بهره است اما متخصصان آن، خاک های فیروزه را از نقاط مختلف جهان اخذ و آن را با یک ماده نانویی ترکیب می کنند که به ایجاد نوعی خمیر می انجامد و از آن فیروزه مصنوعی می سازند. این در حالی است که فیروزه مصنوعی امریکا در دنیا معروف تر از فیروزه نیشابور ایران است که این امر، جای تاسف دارد.

معادن ایران ظرفیت کارآفرینی و اشتغالزایی بالایی دارد

وی با اشاره به اینکه ایران معادن بسیاری دارد که خود این امر ظرفیت کارآفرینی و اشتغالزایی را به دنبال دارد بیان کرد: مطرح شدن بحث دانش بنیان شدن در این عرصه نشان دهنده این خواهد بود که صنعت سنگ های جواهری می تواند با فناوری های روز همنشین باشد.

مفاخریان افزود: باید تلاش کنیم سنگ های موجود در کشور را با استفاده از فناوری های نوین فرآوری و به دنیا عرضه کنیم و در کنار عرضه سنگ ها و معادنمان و ارزش افزوده ای که برای کشورمان به دنبال دارد، فرهنگ و هنر خود را نیز عرضه کنیم و نباید تنها سنگ خام به فروش رسیده شود زیرا در این صورت همان حکایت خام فروشی در صنعت نفت کشور تکرار می شود.

تراش سنگ ها با طراحی ایرانی اسلامی

وی با اظهار تاسف از اینکه سنگ های راف و تراش نخورده بزرگ را از معادن ایران به خارج از کشور صادر می شوند، عنوان کرد: به عنوان مثال این سنگ ها به کشور چین می رود و به ابعاد و شکل های مختلف تراش می خورد و در دنیا به اسم چین پخش می شود. سوال اینجاست که چرا نباید این کار را خود ما انجام دهیم؟ ما هم فناوری و دانش انجام این کار را در داخل کشور داریم و هم نخبگان مرتبط با این رشته در کشور حضور دارند که می توانند دستگاه هایی را طراحی کنند و بسازند که مجبور به خام فروشی نشویم.

این فعال حوزه کارآفرینی افزود: دانش بنیان شدن بخش سنگ های زینتی دروازه ها را برای افکار تازه و خلاقیت های کارآمد باز می کند تا نخبگان بتوانند افکار و ایده های خود را مطرح کنند. ما نیز می توانیم سنگ های کشور را با طراحی ایرانی اسلامی داخل ایران تراش بزنیم. با این کار هویت ایرانی ما مطرح می شود و سنگ های ارزشمند خود را در دنیا عرضه می کنیم که خود منجر به شناخته شدن برند ما می شود و دیگر خام فروش نیستیم.

این متخصص سنگ های جواهر افزود: صنعت سنگ، صنعتی است که به خوبی در بخش فناوری کشور دیده نشده است و باید جا برایش باز شود زیرا بحث فرهنگ و هنر در آن نهفته است. حتی در صنعت طلا و جواهر هم که بنگریم متوجه می شویم که در آن هنر مجسمه سازی و تجسمی و رنگ ها نهفته است.

ایجاد آموزش اشتغال محور در صنعت سنگ

وی با اشاره به میزان اشتغالزایی که این صنعت به دنبال دارد گفت: در حال حاضر با حرکتی که در چند سال اخیر انجام شده است و با همکاری هایی که با اتحادیه کشوری و سازمان فنی حرفه ای داشته ایم توانسته ایم گام هایی رو به جلو برداریم. به عنوان مثال هم اکنون در حال امضا تفاهمنامه هایی با سازمان فنی حرفه ای هستیم که طبق آن با تاسیس مجتمع فنی و تخصصی طلا و جواهر و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، هنرجویان را تحت آموزش مهارتی اشتغال محور قرار دهیم تا به اشتغال پایدار منجر می شود.

نقش معاونت علمی در جهت دانش بنیان شدن صنعت سنگ

وی در خصوص نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این حوزه گفت: نخستین قدمی که معاونت می تواند بردارد این است که طرح ها و نظرها و ایده هایی که در این صنعت مطرح می شود را ببیند و بشنود و بررسی کند و در نهایت بپذیرد که این صنعت ارزش افزوده فراوانی دارد. بنابراین درها را برای دانش بنیان شدن حوزه طراحی و حوزه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و ساخت و تولید باز کند.