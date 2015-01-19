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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۴

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

شادی های جالب بازیکنان ایران و تشکر از تماشاگران

شادی های جالب بازیکنان ایران و تشکر از تماشاگران

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در پایان دیدار با امارات از تماشاگران حاضر در ورزشگاه تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت‌های آسیا از ساعت 12:30 دقیقه امروز دوشنبه به وقت تهران در ورزشگاه "سانسکورپ" شهر بریزبین برگزار شد و با برتری یک بر صفر شاگردان کی روش به پایان رسید. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* تعدادی حشره و پروانه که از اواسط نیمه دوم تعدادشان رو به افزایش بود، مشکلاتی را برای خبرنگاران ایجاد کردند.

* در دقایق پایانی مسابقه کارلوس کی‌روش به داور به خاطر وقت کشی بازیکنان امارات اعتراض کرد.

* با ورود رضا قوچان‌نژاد به زمین مسابقه، تماشاگران به شدت او را تشویق کردند. همچنین سردار آزمون هم مورد تشویق حاضران در ورزشگاه قرار گرفت.

* با به ثمر رسیدن گل ایران، بازیکنان امارات به سمت داور و کمک داور رفته و به آنها اعتراض شدیدی کردند. اماراتی‌ها معتقد بودند گل ایران در موقعیت آفساید به ثمر رسید.

* گل رضا قوچان‌نزاد باعث شد ورزشگاه دوباره منفجر شود. شادی و تشویق‌های ایرانی‌ها بعد از این گل، بسیار جذاب و دیدنی بود. در این هنگام یک پرچم 6 متری ایران هم در ورزشگاه باز شد.

* سردار آزمون پس از گل رضا قوچان‌نژاد به زمین دوید و برای دقایقی گلزن ایران را در آغوش گرفت. این اتفاق تا جایی ادامه داشت که داور به او گفت زمین را ترک کند.

* در وقت‌های اضافی بازی، کی‌روش در کنار زمین آرام و قرار نداشت و با فریادهای خود بازیکنان را به بازی رو به جلو تشویق می‌کرد.

* شادی حالب کارلوس کی‌روش و را قوچان‌نژاد در پایان بازی جالب بود. ضمن اینکه تمام بازیکنان هم به وسط زمین رفته و به شادی پرداختند.

* در دقایق پایانی اتفاقی رخ داد که یکی از ماموران امنیتی برای دقایقی با مترجم کی‌روش صحبت کرد و مطالبی را به او گفت.

* بازیکنان ایران بعد از پیروزی تیم ملی به سمت جایگاه‌های مختلف ورزشگاه رفته و از تماشاگران تشکر کردند که نکونام هم در جلوی همه بازیکنان قرار داشت.

* رضا قوچان‌نژاد، دژاگه، سردار آزمون و علیرضا حقیقی به سمت دیگری از زمین رفته و با همدیکر به شادی پرداختند، موضوعی که مورد توجه کارگردان تلویزیونی بازی قرار گرفت.

کد مطلب 2469270

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    نظرات

    • منوچهر.حاجى ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
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      عالى بود.ممنننننننننننننننننننننننننون!!!!!!!!
    • رضا ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
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      هروقت ژاپن و استرالیا و بردیم جای خوشحالی داره و گرنه همیشه از این مرحله با اقتدار صعود کردیم و الان اتفاق جدیدی نیافتاده
    • مهدی ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
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      غیرت ایرانی دیگه مچکرم

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