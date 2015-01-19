شادی های جالب بازیکنان ایران و تشکر از تماشاگران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا از ساعت 12:30 دقیقه امروز دوشنبه به وقت تهران در ورزشگاه "سانسکورپ" شهر بریزبین برگزار شد و با برتری یک بر صفر شاگردان کی روش به پایان رسید. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:
* تعدادی حشره و پروانه که از اواسط نیمه دوم تعدادشان رو به افزایش بود، مشکلاتی را برای خبرنگاران ایجاد کردند.
* در دقایق پایانی مسابقه کارلوس کیروش به داور به خاطر وقت کشی بازیکنان امارات اعتراض کرد.
* با ورود رضا قوچاننژاد به زمین مسابقه، تماشاگران به شدت او را تشویق کردند. همچنین سردار آزمون هم مورد تشویق حاضران در ورزشگاه قرار گرفت.
* با به ثمر رسیدن گل ایران، بازیکنان امارات به سمت داور و کمک داور رفته و به آنها اعتراض شدیدی کردند. اماراتیها معتقد بودند گل ایران در موقعیت آفساید به ثمر رسید.
* گل رضا قوچاننزاد باعث شد ورزشگاه دوباره منفجر شود. شادی و تشویقهای ایرانیها بعد از این گل، بسیار جذاب و دیدنی بود. در این هنگام یک پرچم 6 متری ایران هم در ورزشگاه باز شد.
* سردار آزمون پس از گل رضا قوچاننژاد به زمین دوید و برای دقایقی گلزن ایران را در آغوش گرفت. این اتفاق تا جایی ادامه داشت که داور به او گفت زمین را ترک کند.
* در وقتهای اضافی بازی، کیروش در کنار زمین آرام و قرار نداشت و با فریادهای خود بازیکنان را به بازی رو به جلو تشویق میکرد.
* شادی حالب کارلوس کیروش و را قوچاننژاد در پایان بازی جالب بود. ضمن اینکه تمام بازیکنان هم به وسط زمین رفته و به شادی پرداختند.
* در دقایق پایانی اتفاقی رخ داد که یکی از ماموران امنیتی برای دقایقی با مترجم کیروش صحبت کرد و مطالبی را به او گفت.
* بازیکنان ایران بعد از پیروزی تیم ملی به سمت جایگاههای مختلف ورزشگاه رفته و از تماشاگران تشکر کردند که نکونام هم در جلوی همه بازیکنان قرار داشت.
* رضا قوچاننژاد، دژاگه، سردار آزمون و علیرضا حقیقی به سمت دیگری از زمین رفته و با همدیکر به شادی پرداختند، موضوعی که مورد توجه کارگردان تلویزیونی بازی قرار گرفت.
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