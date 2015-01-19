ترکیه یک سامانه لیزری را با موفقیت آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، صنایع دفاعی ترکیه امروز نمونه سامانه تسلیحات لیرزی پر قدرتی را که مشابه سامانه تسلیحات لیزری پیشرفته آمریکاست با موفقیت آزمایش کردند.

بنا بر این گزارش، نمونه اولیه سامانه تسلیحات لیرزی که کارهای تحقیقاتی آن سال گذشته با مشارکت دانشگاه بیل کنت با بودجه 120 میلیون دلاری شروع شده بود، هدف مورد نظر را با موفقیت منهدم کرد.

شرکت های دفاعی و هوافضای ترکیه در سال 2014 میزان صادرات خود را با افزایش18.7 درصدی به 1 میلیارد و 640 میلیون دلار رساندند. این رقم در سال 2013 میلادی 1 میلیارد و 450 میلیون دلار بوده است.

نیروی دریایی آمریکا اولین سامانه لیرزی به کار رفته در امور نظامی و دفاعی را طراحی و ارائه کرده است و از آن برای هدف گیری هواپیماهای بدون سرنشین ، بالگردها و قایق های گشتی کوچک استفاده می کند.