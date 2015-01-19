نقد «خون مردگی» و «خواب زمستانی» در فرهنگسرای رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند اجتماعی «خون مردگی» و فیلم «خواب زمستانی» در نشست این هفته پاتوق مستند و فیلم و گپ فرهنگسرای رسانه پس از نمایش نقد و بررسی می شوند.

مستند اجتماعی «خون مردگی» به کارگردانی محمد کارت تولید سال ۹۲ است که در اولین حضور جشنواره‌ای خود به بخش مسابقه چهارمین جایزه بزرگ شهید آوینی راه یافت.



مستند «خون‌مردگی» با مضمونی اجتماعی روایتی از جوانان پایین‌شهری شهر شیراز دارد که در بستری از ناهنجاری‌های اجتماعی با فرهنگ و عادات خاص، زندگی خود و دیگران را به خطر می‌اندازند. این مستند روز سه شنبه 30 دی ماه ساعت 18 پس از نمایش نقد و بررسی می شود.

«خواب زمستانی» فیلمی درام به کارگردانی نوری بیلگه جیلان و محصول کشورهای ترکیه، آلمان و فرانسه در سال ۲۰۱۴ است که کارگردان توانست با این فیلم در شصت و هفتمین دوره جشنواره فیلم کن نخل طلای کن را به دست آورد. این فیلم روز چهارشنبه اول بهمن پس از نمایش نقد و بررسی می شود.