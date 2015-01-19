  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

مصوبه جدیدستاد مبارزه بامفاسد/ ایجادمنظومه 9گانه سامانه اطلاعات بانکی

مصوبه جدیدستاد مبارزه بامفاسد/ ایجادمنظومه 9گانه سامانه اطلاعات بانکی

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذیربط در این خصوص را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کرد تا پایان سال 1393 منظومه‌ 9 گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد.

اسحاق جهانگیری این مصوبه را در تاریخ 17 / 10 / 93 برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد.

برای مشاهده متن این مصوبه، اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 2469274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها