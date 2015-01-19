مصوبه جدیدستاد مبارزه بامفاسد/ ایجادمنظومه 9گانه سامانه اطلاعات بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصوبهای بانک مرکزی را مکلف کرد تا پایان سال 1393 منظومه 9 گانه سامانههای اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاههای اجرایی را به این سامانهها فراهم آورد.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را در تاریخ 17 / 10 / 93 برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد.
برای مشاهده متن این مصوبه، اینجا را کلیک کنید.
نظر شما