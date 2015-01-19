۴۰ درصد از محصولات کشاورزی فارس مازاد است

صمد رنجبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اگر نتوان مازاد محصولات کشاورزی را صادر کرد، قیمت محصولات کاهش پیدا می کند و تولید از رونق می افتد در حالی که اگر صادرات رونق پیدا کند وضعیت تولید مناسب شد و موجب سرمایه گذاری در این بخش می شود.

وی با بیان اینکه اگر وضعیت صادرات شرایط مناسبی داشت، محصول مازادی نبود، گفت: عمده بازارهای محصولات فارس کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و کشورهای چون عراق و روسیه هستند، که گاها با مشکلاتی که در این کشورها ایجاد می شود، امکان صادرات محصولات کاهش می یابد.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی فارس افزود: اگر موانع صادراتی برطرف شوند، مشکلی از نظر مازاد وجود نخواهد داشت و با وجود کیفیت بالای محصولات فارس، کشورهای زیادی مشتاق محصولات فارس هستند.

رنجبری یادآور شد: وقتی بازارهای صادراتی رونق ندارند، مازاد محصولات در انبارها ذخیره می شوند.

وی همچنین با اشاره به بعضی از محصولاتی که در استان با مازاد تولید مواجه شده اند، گفت: گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر و محصولات لبنی، خرما و سیب از این جمله اند.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اینکه محصولات خرمای استان سه ماه است که برداشت شده اند، گفت: تولیدات خرما در فارس ۱۸۷ هزار تن بوده است که ۴۰ هزار تن از آن به مصرف شهروندان استان رسیده و حدود ۱۵۰ هزار تن مازاد هم اکنون در انبارهای ذخیره شده اند که به دنبال بازار فروش برای آن ها هستیم.

رنجبری با بیان اینکه در هر کدام از محصولات گوش مرغ و گوشت قرمز استان نیز ۳۰ هزار تن مازاد وجود دارد، عنوان کرد: تولید گوشت مرغ استان ۱۵۰ هزار تن بوده است که ۱۲۰ هزار تن از آن به مصرف استان رسیده و مابقی مازاد بوده است.

وی افزود: ۳۱۷ هزار تن سیب در استان تولید شده است که ۱۳۴ هزار تن آن در استان به مصرف رسیده و ۱۸۳ هزار تن مازاد وجود دارد.

رئیس اداره تنظیم بازار بیان کرد: در کنار این محصولات، محصولی مانند تخم مرغ در فارس با کمبود موجه است، چنانچه سالانه ۹ هزار تن کمبود تخم مرغ در استان وجود دارد که با وارداتی که از دیگر استان ها انجام می شود، این کمبود رفع می شود.