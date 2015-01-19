بسیج رسانه قزوین اقدام موهن نشریه فرانسوی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه استان قزوین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت توهین نشریه فرانسوی شارلی‌ابدو به ساحت مقدس رسول اکرم حضرت محمد (ص) ضمن محکومیت این عمل قبیحانه انزجار اهالی رسانه این استان را در این خصوص اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است بی‌تردید اهداف دشمنان اسلام از این توهین‌ها بر همگان مشخص است چرا که این توهین‌ها تازگی نداشته و سابقه طولانی دارد چنانکه در قرآن نیز بیانات متعددی در این خصوص عنوان شده است.

این بیانیه می‌افزاید: توهین از نوع تمسخر توهین از نوع تهمت و نارواگویی نسبت جادوگری، دروغگویی، نابخردی و شاگرد بشر بودن از جمله این توهین‌هایی است که به انبیاء می‌شده است البته اعتراض و توهین به نبی خاتم اختصاصی به این مطالب نداشته و در قالب‌های دیگر نیز بیان می‌شده مثلا بهانه‌هایی به عنوان اینکه چرا خدا با ما سخن نمی‌گوید چرا فرشته بر ما نازل نمی‌شود چرا پیامبر همچون بشر به دنبال کار و کاسبی و بازار می‌رود که همه این‌ها ناشی از عوامل فکری و روانی است که در آیات سوره‌های یاسین، حجر، انبیاء، فرقان، قصص، مؤمنون، اعراب، شعرا، دخان و آل عمران به آن پاسخ داده شده است.

این بیانیه یادآور می شود: همانگونه که قرآن کریم نیز عنوان کرده است اینگونه توهین به انبیاء منتصب به کافران، منکران، ستمگران و جاهلان بوده و چیزی که امروز مشاهده می‌شود یعنی توهین جوامع غربی به پیامبر اسلام مدیریت از سوی استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل است.

بسیج رسانه استان قزوین در این بیانیه خاطر نشان کرده است: انبیاء همواره مردم را به بندگی ذات حق تعالی، حق‌شناسی و حق‌پرستی دعوت کرده و سران کفر و ظلم را به سوی خدا دعوت می‌کردند و همین مهم نیز از ابتدای تاریخ صدر اسلام و حتی امروز ادامه داشته و دارد.

در این بیانیه ذکر شده است: بی‌تردید مبارزه با اسلام و جلوگیری از محبوبیت اسلام و پیامبر آن و تلاش به منظور عدم گرایش ملت‌ها به سوی اسلام برای جلوگیری از خطر افتادن منافع آنها با استفاده از ترویج چهره‌ای مخدوش از اسلام با عنوان سلفی‌‌گری و همچنین تهاجم‌های بی‌پروا به چهره نبی‌اکرم از اهداف تئوریسین‌های این توهین‌هاست.

این بیانیه یادآور شده است: اگر چه ایمان به همه انبیا همانند ایمان به نبی خاتم در دین اسلام لازم است اما ویژگی نبی خاتم به عنوان آخرین پیامبران آن است که دارای دین کامل و جامع همه ادیان الهی است دینی که گرد و غبار قرون بر آن ننشسته و مورد دستبرد و تحریف قرار نگرفته است بلکه زنده بوده و امروز نیز احیاگر است.

بدیهی است که این دین با چنین توهین‌هایی از بین نرفته و رسول مهربانی‌ها با تلاشی که این جاعلان در تاریکی انجام می‌دهند از دل‌ها رخت نمی‌بندد همانگونه که خداوند در قرآن می‌فرماید قل جاء‌الحق و ما یبدی‌الباطل و ما یعید (سباء آیه ۴۹) بگو حق آمد و باطل نه کاری را می‌تواند آغاز کند به دوباره به انجام برساند.

این بیانیه در خاتمه ضمن اعلام انزجار نسبت به این توهین وقیحانه نشریه فرانسوی اعلام کرد: بی‌تردید مهد آزادی مهد اسلام است که در آن شکوفه‌های انسانیت رشد می‌یابد نه کشوری که در آن بنیانگذار آزادی مورد بی‌شرمانه‌ترین توهین‌ها قرار می‌گیرد و اهالی رسانه به خوبی دریافتند که این دسیسه و نیرنگ‌ها در پرتو نقشه‌های دشمنان اسلام و برای انحراف افکار عمومی طراحی شده است.

اهالی رسانه استان قزوین نیز ضمن محکومیت این عمل بی‌شرمانه از کمپین‌های حمایت از رسول مهربانی‌ها و همچنین محکومیت این عمل تأسف‌بار حمایت می‌کنند.

همچنین سازمان بسیج اصناف و بازاریان نیز با صدور بیانیه ای هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) را محکوم کردند.