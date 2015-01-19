به گزارش خبرگزاری مهر، سحر صنیعی آثار نقاشی‌های خود را با تکنیک آب‌رنگ و با عنوان «سمفونی رنگ‌ها» از روز چهارشنبه یکم بهمن‌ماه در گالری شیث به نمایش خواهد گذاشت.

در این نمایشگاه 25 تابلو نقاشی از این هنرمند روی دیوار می رود.

صنیعی در یادداشت کوتاهی به بهانه برپایی نمایشگاه خود نوشته است: آبرنگ برای من بازگشایی دریچه‌ای به خیال و زیبایی است که با تنیدن رنگ‌ها و رهایی در آثار تبلور می‌یابد. سعی کرده‌ام در طول سال‌ها، نگاه دیگری به طبیعت و معماری داشته باشم و در این نگاه، گاهی پایبند به کلیات و گاه توجه به جزییات داشته‌ام و در همه آنها اندیشه و تفکری جاری بوده است.

او همچنین آورده است: زندگی مفهومی از زیبایی و هنر است. واقعیات عینی و طبیعتی که به وسیله آبرنگ خلق می‌شود و تجربه دیگری در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. معنا و ارزش نقاشی آبرنگ در لطافت و عمقی است که در ذات این سبک نهفته شده است. برای من همیشه آبرنگ با فلسفه آمیخته و هم‌سو بوده،چرا که بدون تفکر و آگاهی نمی‌توان اثری خلق کرد. به گمان من،این فلسفه است که خلاقیت را در آثارم ایجاد کرده و به فضای نقاشی‌های من رنگ زیبایی‌شناسی بخشیده است.

سحر صنیعی فعالیت خود را در حوزه نقاشی به صورت حرفه‌ای از سال 80 آغاز کرده است. برپایی نمایشگاه «به رنگ گل» در گالری خاوران سال 90، نمایشگاه در گالری ایده سال 91،در گالری رومنس (به نفع کودکان بنیاد خیریه رعد) سال92، نمایشگاه نقاشی آبرنگ همراه با بداهه‌نوازی حسین معانی در گالری کمال‌الدین بهزاد سال 92 و نمایشگاه گروهی همراه با احمد مقدسی بهمن‌ماه سال 92 برخی از دیگر فعالیت‌های هنری در کارنامه حرفه‌ای اوست.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه «سمفونی رنگ‌ها»، روز چهارشنبه یکم بهمن‌ماه همراه با بداهه‌نوازی حسین معانی و هم‌آوایی آناهیتا خسروی آغاز می‌شود.

برگزاری این نمایشگاه تا هفتم بهمن ادامه خواهد داشت. زمان بازدید همه‌روزه به جز جمعه از ساعت 16 تا 20 است.

گالری «شیث» در چهارراه ولیعصر(عج)،ضلع جنوبی پارک دانشجو،کوچه شیرزاد شرقی، پلاک 41 واقع شده است.