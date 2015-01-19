به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش اینترنتی بلیت فیلم های سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از ظهر روز چهارشنبه اول بهمن آغاز می شود.

بر همین اساس از ظهر روز چهارشنبه اول بهمن پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. هر سری از بلیت ها شامل ۱۱ بلیت، برای ۱۱ عنوان فیلم، در ۱۱ روز جشنواره است. به عبارت دیگر هر نفر ۱ صندلی، ۱ سانس در سینمای انتخابی به مدت ۱۱ روز در اختیار خواهد داشت.

علاقه مندان برای تهیه بلیت های جشنواره فیلم فجر می توانند از طریق نشانی www.fajrticket.ir /www.fajrticket.com بلیت های مورد نظر خود را تهیه کنند.خریداران می توانند پس از ورود به سامانه پیش فروش با وارد کردن کد ملی خود،۲ انتخاب و در مجموع ۴ سری بلیت پیش خرید کنند.



علاقمندانی که بلیت های خود را خریداری می کنند با در دست داشتن پرینت کد رهگیری و اصل کارت ملی می توانند در روزهای چهارشنبه (۸ بهمن) و پنجشنبه (۹ بهمن) برای تحویل بلیت ها به پردیس سینمایی ملت واقع در خیابان ولیعصر (عج) بزرگراه نیایش، روبروی کردستان، پردیس سینمایی ملت مراجعه کنند.

دانشجویان در زمان خرید برای بهره مندی از تخفیف دانشجویی باید شماره دانشجویی خود را وارد سامانه کرده و در زمان تحویل بلیت نیز کارت دانشجویی را همراه داشته باشند.