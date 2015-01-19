به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، کارلوس کی‌روش در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر امارات، ضمن بیان مطلب فوق گفت: برد خوبی را مقابل بهترین تیم غرب آسیا بدست آوردیم. تیمی که بازیکنان خوبی دارد و کارهای تاکتیی خوبی را انجام می‌داد و در مجموع بازی زیبا و قابل قبولی را از خود ارائه کرد. به آنها تبریک می‌گویم که مانند یک تیم باشگاهی بازی می‌کنند و همدیگر را به خوبی در زمین پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: به بازیکنان خودم هم تبریک می‌گویم که آماده بودند و در طول مسابقه تلاش کردند و زجر کشیدند و برای موفقیت تیم ملی گذشت داشتند. آنها با نگرشی اینچنین، بازی فوق العاده ای را از خود ارائه و جنگجویانه بازی کردند. امارات هم بازی خوبی ارانه کرد و دو تیم عملکرد زیبایی را از خود به نمایش گذاشتند.

سرمربی تیم ملی فوتبال در ادامه تاکید کرد: در ابتدای بازی میدان را به بازیکنان جوان که طراوت و دوندگی بیشتر داشتند، دادم. امروز به جایگاهی رسیدیم که بازیکنان ایران با همدیگر متحد بوده و برای موفقیت تیم ملی تلاش می‌کنند.

وی همچنین یادآور شد: وحید امیری، سروش رفیعی و علیرضا جهانبخش عملکرد خوبی داشتند. به خاطر دو اخطار و مصدومیت نفرات در ابتدا صلاح نمی‌دانستم ریسک کنم اما در ادامه با میدان دادن به قوچان‌نژاد، دژاگه و غفوری، بهتر بازی کردیم و به گل پیروزی رسیدیم.

کی‌روش در مورد داوری این مسابقه و رضایت از عملکرد وی تاکید کرد: اگر فکر کنید من آدم خیری هستم اما باید بگویم نمی‌خواهم مبلغی را به AFC برای انتقاد از داور اهدا کنم، پس در این مورد صحبتی نمی‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: تاجائیکه بازیکنان از نظر فیزیکی به خطر نیفتند به من مربوط است زیرا وظیفه‌ام همیشه حمایت از بازیکنان بوده و از آنها حفاظت و حمایت کنم اما در مورد مسائل دیگر صحبت نمی‌کنم.

سرمربی تیم ملی ایران در پایان در مورد نقاط ضعف تیمش گفت: همیشه باید سطح بازی خودمان را بالا برده و خودمان را بهتر کنیم. هیچ تیمی در دنیا کامل نیست اما مطمئنا ما هم ضعف‌هایی داریم. البته ضعف نیست بلکه اشتباه است. زیرا بازیکنان در زمین ریسک کرده و اشتباهاتی انجام می‌دهند.