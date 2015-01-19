به گزارش خبر نگار مهر سرهنگ عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در نشست خبری با خبرنگاران به بیان جزئیات اقدامات باند راهزنان محمولههای کامیونها پرداخت و اظهار داشت: یکی از جرائمی که احساس ناامنی و مشکلات جدی به وجود میآورد بحث سرقت محموله یا راهزنی است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت : بحث سرقت محموله موقعی اطلاق میشود که خودرو متوقف باشد و محموله سرقت شود ولی این افرادی که امروز دستگیر شدهاند شیوه و کارشان بیشتر به راهزنی شبیه است.
سرهنگ محمدیان به بیان تفاوت مجازات سرقت با راهزنی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم قاضی و دادگاه با توجه به ماهیت جرم و عنوان راهزنی برای این افراد اقدام کنند تا مجازات متناسب با جرم بوده و بازدارنده شود چرا که طراح این باند ۷ماه پیش دستگیر شده بود و ۴ ماه قبل آزاد شد.
وی گفت : نزدیک به ۳ ماه پیش چند فقره سرقت محمولههای ورقههای فلزی، آلومینیومی، تیرآهن، میلهگرد و کلافهای میلگردی در محدوده حسنآباد تا شهرری گزارش شد و شیوه سرقت بدین صورت بود که کامیونهای تریلی که در جادهها در حال تردد بودند با خودروهای سواری یا نیسان که شکل و شمایل تبلیغاتی داشتند مواجه میشدند و این خودروها پس از اینکه به تریلرها نزدیک شده با اشاره و صدا به رانندگان تریلی اظهار میداشتند که محموله در حال سقوط است یا تایر پنچر شده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: به محض توقف راننده، سارقان وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و دست و پایش را بسته و در بیابان رها میکردند؛ محموله را نیز تخلیه و خودور را نیز در جای پرتی رها ساخته و سپس نسبت به فروش محموله اقدام میکردند .
وی تصریح کرد: با پیگیری و تلاش شبانهروزی پلیس آگاهی و پایگاه ۹ پلیس آگاهی و پوشش کامل جاده این باند شناسایی و محل تخلیه محمولهها نیز مشخص شد که در نهایت به دستگیری هفت نفر از اعضای این گروه منجر شد.
وی با بیان این مطلب که سه نفر از اعضای این باند دارای سابقه کیفری بوده و طراحی کننده سرقتهای این باند نیز بعد از دستگیری در ۷ ماه پیش بعد از ۳ ماه بازداشت آزاد شده بود گفت: امیدواریم با مجازات متناسب با جرم این افراد، شاهد تکرار این جرم نباشیم.
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ به راننده گان خودروهای باربری توصیه کرد : که نسبت به حرکات اغوا کنندگان این خودروهای عبوری بیشتر دقت داشته و از توقف در اماکن خلوت و وسط بیابان بپرهیزند و اگر نیازی به توقف بود حتما در محلهای نزدیک مقر پلیس یا پایانههایی که وزارت راه تعیین کرده متوقف شوند.
سرهنگ محمدیان به اعترافات سر دسته این باند اشاره کرد و گفت: اعضای این باند به سرقت ۵ مورد محموله در تهران اعتراف کردند که بیش از ۳۵۰ میلیون تومان ارزش دارد اما مالخری که همراه این گروه دستگیر شده به خرید ۲۰ فقره محموله از این افراد اعتراف کرده است و با توجه به اینکه در تهران ۷ فقره شکایت داشتهایم به نظرمیرسد که این افراد در شهرهای دیگر نیز اقدام به راهزنی کردهاند؛ بنابر این از هموطنان ساکن در سایر شهرهای کشور که محموله آنها مورد سرقت قرار گرفته تقاضا میشود در صورت سرقت اموالشان با این شیوه و شگرد برای شکایت و شناسایی متهمان به پایگاه نهم پلیس آگاهی شهرری یا دادگاه ۱۰۱ کهریزک مراحعه کنند .
نظر شما