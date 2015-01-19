مدیر مسئول «مردم امروز» به دادسرا احضار شد

سید محمود علیزاده وکیل قوچانی مدیر مسئول روزنامه مردم امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه موکلش به دادسرا احضار شده است گفت: نامه احضار را امروز از شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه دریافت کردم.

وی افزود: بر اساس قانون موکلم سه روز فرصت دارد پس از دریافت احضاریه در شعبه بازپرسی حاضر شود که احتمالا تا پایان هفته حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه مردم امروز پس از ۱۹ شماره انتشار، روز شنبه با دستور شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد و هیئت نظارت بر مطبوعات هم در جلسه خود پروانه انتشار این روزنامه را لغو کرد و پرونده این روزنامه را به دادگاه فرستاد.