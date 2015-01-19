همکاری وزارتخانه های بهداشت و ورزش در مبارزه با مکمل های تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شنیده شده که نظارت بر مکمل ها به فدراسیون پزشکی ورزشی منتقل می شود، گفت: هرگز چنین مسئله ای مطرح نبوده و قرا هم نیست نظارت بر مکمل ها به ارگان دیگری واگذار شود.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو برای کنترل تقلب و حذف مکمل های غیر مجاز و قاچاق از سطح باشگاه های ورزشی به دنبال تفاهمنامه ای با وزارت بهداشت و فدراسیون پزشکی - ورزشی است تا بتواند با کسانی که می خواهند به جای ترغیب ورزشکاران به استفاده از محصولات تولید داخل و یا وارداتی مجاز، محصولات تقلبی و قاچاق در اختیارشان قراردهند، برخورد کند.

دیناروند تاکید کرد: در واقع، سازمان غذا و دارو به دنبال این است که خود دستگاه های مرتبط کمک به توضیح فرآورده های مجاز در باشگاه ها کنند و مبارزه با کالاهای قاچاق با کمک آنها و از همان مکان ها آغاز شود.