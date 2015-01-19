۹۲۰ میلیارد ریال درآمد در ایلام وصول شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وابط عمومی استاندار ایلام، حشمت اله عسگری در نشست ستاد درآمد استان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر شده بود که تا پایان آذر در ۹ ماهه امسال ۸۴۰ میلیارد ریال درآمد مالیاتی وصول شود که خوشبختانه تاکنون نسبت به مقدار مصوب ۸۰ میلیارد ریال نیز مازاد درآمد وصول شده است.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال ارتقا درآمد وجود دارد و درصد تحقق آن ۱۰۹ درصد است.

این مسئول افزود: کل درآمد مالیاتی که باید در سال ۹۳ وصول شود یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال است که خوشبختانه تاکنون عملکرد بسیار مثبتی داشته است.

وی گفت: این در حالی است که کل کشور اکنون با کسری وصول درآمد مواجه است.

عسگری جلوگیری از فرار مالیاتی، نهادینه شدن فرهنگ پرداخت به موقع مالیات و همچنین وصول درآمد مالیاتی از برخی شرکت های خصوصی را دلیل افزایش درآمد مالیاتی در استان برشمرد.

وی ادامه داد: طرح جامع مالیاتی از طرح های مهم و ملی کشور است و بی شک به عنوان موتور محرک نظام نوین مالیاتی محسوب می‌شود.