دانشگاهیان خراسان رضوی توهین به رسول مکرم اسلام(ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اساتید و دانشجویان دانشگاه بینالود شهرستان طرقبه شاندیز با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن هتک حرمت ساحت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشتند: هنوز جملات دو سال پیش وزیر کشور فرانسه که گفته بود «ما در تاریخ بشر کمتر شاهد آن بودیم که دینی در کمترین زمان بتواند مانند اسلام منتشر شود» از خاطر نبرده ایم و یادمان هست که چگونه از گسترش روز افزون اسلام در بین فرانسویان ابراز نگرانی کرده بود.

اساتید این دانشگاه با محکومیت این اقدام همچنین ازمسئولان کشور به ویژه وزارت امور خارجه خواستار پیگیری و جلوگیری از این گونه بی حرمتی ها شدند.

استکبار اسلام را هدف قرار داده است

بسیج دانشجویی دانشگاه های استان خراسان رضوی نیز در هیمن رابطه با انتشار بیانیه ای عنوان داشت: رژیم محنوس اسرائیل و دولت های غربی در صدد تخریب چهره اسلام و ضربه زدن به منافع مسلمانان هستند.

در این بیانیه آمده است: امروز صهیونیسم بین الملل دریافته است که برای مقابله با اسلام دیگر نمی تواند هم چون گذشته جنگ نظامی به راه بیندازند، لذا با آغاز جریانی شوم در جهت قبح زدایی و توهین به مقدسات دین مبین اسلام سعی دارد تا اهداف ضد اسلامی خود را عملی کند.

بسیج دانشجویان دانشگاه های استان در این بیانیه نوشت: این امر نا مبارک در دهه های اخیر با انتشار کتاب آیات شیطانی توسط سلمان رشدی مرتد آغاز شد و در سال های اخیر با توهین به قرآن توسط برخی کشیش های آمریکایی و ساخت فیلم موهن به ساحت قدسی پیامبر عظیم الشأن اسلام ادامه پیدا کرده است.

دانشجویان بسجی تاکید کردند: اخیرا هم زمان با ایام مبارک ولادت پیامبر مهربانی، حضرت محمد مصطفی(ص) گروهی مزدور از سوی سرویس های جاسوسی دولت های متخاصم به ویژه رژیم خبیث صهیونیستی با حمله مسلحانه به دفتر یک نشریه طنز در قلب پاریس موجب کشته شدن ۱۲ نفر و نیز زخمی شدن چند نفر دیگر شدند.

آنها ابراز داشتند هدف عناصر مسلح از این حمله خونین در ظاهر واکنش به انتشار کاریکاتوری از ابوبکر بغدادی رهبر گروه تروریستی داعش و نیز انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام (ص) در این نشریه عنوان شده است اما همگان می دانند که این حادثه تروریستی خود ساختگی برای تخریب چهره اسلام واقعی و پیامبر مهربانی است.

دانشگاهیان خراسان رضوی اظهار داشتند: راهپیمایی در فرانسه به منظور محکومیت این حادثه در حالی برپا شد که حضور سران کشورهای حامی تروریسم و در رأس آنها نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی و دولتمردان آمریکایی که خود متهم ردیف اول کشتار مردم بی گناه و سلب آزادی بیان در سراسر عالم هستند دهن کجی بارزی به آزادی بیان و حقوق بشر بود.

در این بیانیه آمده است: همه می دانند و دیدند که چه افرادی در این گروگانگیری تروریستی دست داشتند و فرقه تروریستی داعش را همه می شناسند و می دانند دست پرورده ی چه دولت هایی است.

در این بیانیه عنوان شد: اتحاد رسانه های دنیا بر سر این حادثه و پوشش خبری گسترده آن در سطح جهان اتفاقی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت چرا که همزمان با این حادثه جریان ضد اسلامی در آلمان شروع به کار می کند و بعد از یک روز از گذشت حادثه شارلی ابدو مدیر بخش اطلاعات داخلی انگلستان از احتمال حملات گسترده در کشورش توسط داعش خبر می دهد و لذا هم زمان شدن این اتفاقات خبر از آغاز پروژه ی ضد اسلامی جدید را می دهد.

دانشجویان خراسان رضوی در این بیانیه اعلام داشتند: لازم است هشداری خطاب به سردمداران استکبار جهانی و جریان ضد دین صهیونیسم داده شود و آن اینکه قدم نهادن در عرصه توهین به مقدسات مسلمانان عرصه مناسبی برای جولان نمی باشد چرا که دیر یا زود آتش خشم مسلمانان و انسان های آزاده سراسر عالم شعله ور شده و به مدد الهی آنها را از عرصه وجود پاک خواهد کرد.