نماز دولتی نشود ولی دولت نمازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز در جلسه هیأت دولت كه عصر روز گذشته برگزار شد انتظارات و درخواست های ستاد اقامه نماز را در حضور دكتر حسن روحانی رئیس جمهور مطرح نمود.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جلسه هیأت دولت ابزار داشت: خداوند را شاكرم دقایقی در هیات دولت فرصتی پیدا شد تا نكاتی را خدمت شما عرض كنم. ابتداً از زحمات ریاست جمهوری و هیات دولت تشكر می كنم. تشكر من از كوثر نماز است. «انا اعطیناك الكوثر فصل» و مسئولیت و امكانات و محبوبیت شما كوثر است كه شكرش نمازست. ما باید در همه مشكلات از نماز كمك بگیریم «و استعینوا بالصبر و الصلوه». نماز ذكر خداست به دلیل «اقم الصلوه لذكری» و بی توجهی به آن زندگی ما را پر از نكبت می كند «و من اعرض عن ذكری فان له معیشه ضنكا»

وی در ادامه افزود: اگر می خواهیم در مشكلات، خدا ما رها نكند ما باید یاد او باشیم «فاذكرونی اذكركم». قرآن اولین وظیفه شما را اقامه نماز و زكات و امر به معروف دانسته است. مهمترین روزنه آسیب ها یا غفلت است یا شهوت و درمان غفلت نماز و درمان شهوت ازدواج است و هر دو یك اثر دارند با نماز كه ذكر خداست «تطمئن القلوب» و با همسر «لتسكنوا الیها». اگر نماز را باید با شتاب خواند اقدامات نمازی نیز باید با شتاب باشد. «حی علی الصلوه»

رئیس ستاد اقامه نماز در ادامه ابراز داشت: بحمد الله در ساخت مساجد، نمازخانه ها در جاده ها در صدا و سیما و فیلم ها و اشعار و جشنواره ها و كتاب ها اقدامات بسیاری شده اما قرآن می فرماید باید روز به روز بهتر شد. «یا ایها الذین امنوا امنوا» زیرا ابزار غفلت هر روز توسعه می یابد كه اگر اقدام جدی نشود خدای ناكرده مصداق این آیه هستیم «فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوه و اتبعوا الشهوات»

قرائتی در ادامه سخنان خود در موضوع مسجد گفت: خداوند اول مسجد ساخت بعد شهر «ان اول بیت» ولی ما صدها شهرك بی مسجد داریم. ما حرفی نداریم شرمنده خدا، پیامبر و اهل بیت و شهدا باشیم ولی برای ما شرمندگی نزد شاه عباس خجالت آور است كه او بگوید من برای تعداد كمی از زائران امام حسین بدون ماشین و قطار و نفت صدها سال قبل كاروانسراها ساختم ولی شما برای میلیون ها نسل نو آن هم برای نماز واجب باز هم عقب هستید.

وی افزود: دو ركعت نماز ظهر عاشورا آن هم در برابر سی تیر چه پیامی دارد؟ با اینكه همه مردم كه به مكه می روند یا برای حج است یا عمره ولی بنیانگذار حج، زن و بچه خود را در سرزمین بی آب و گیاه آواره كرد نه برای حج نه برای عمره بلكه برای نماز «ربنا انی اسكنت من ذریتی... ی. ربنا لیقیموا الصلوه». حج با تمام ستادها و بعثه ها و تبلیغات و بودجه ها و تدبیرها تنها قبله نماز است.

حجت الاسلام قرائتی در بحث اهمیت نماز ابراز داشت: ندای نماز از حین تولد با اذان در گوش نوزاد شروع می شود و تا ورود به قبر با ماست. نماز در طبیعت اثر می گذارد چه زمین لرزه باشد چه آسمان بی باران. نماز هم كلید بهشت است كه قرآن به مؤمنینی كه در نماز خاشع اند می فرماید «اولئلك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس» و هم ترك آن كلید دوزخ است «ما سلككم فی سقر قالوا لم نك من المصلین» حضرت علی(ع) در نامه ۲۷ خطاب به محمد بن ابیبكر می فرماید: «واعلم ان كل شی ء من عملك تبع لصلاتك» اولین سوال در قیامت نماز است. «اول ما یحاسب به العبد الصلوه». پیامبر(ص) نیز در آخرین لحظات عمرشان كلمه نماز را تكرار كردند تا از دنیا رفتند.

وی در ادامه افزود: نماز مسئولین در جمع همكاران شان ریا نیست. به عبارت دیگر این كار خوب نمایی است نه خود نمایی. این كار شما امر به معروف عملی است. (خدا نیز در آیه صلوات ابتدا خودش صلوات می فرستد بعد به دیگران بخشنامه می كند.) اگر برای نماز هزینه بگذارید در عوض هزینه های دادگاه، طلاق، اعتیاد، انحرافات اقتصادی و اخلاقی كاهش می یابد.

قرائتی در ادامه گفت: نماز دولتی نشود ولی دولت نمازی شود. هر وزیری یك جلسه با معاونان خود مخصوص نماز حداقل هر فصل یكبار داشته باشد. اسناد بالادستی برای هر دستگاه از پیام مقام معظم رهبری و آیین نامه توسعه و ترویج نماز آماده شده كه از آن استفاده شود. به حمد الله در سلامت جسمی گام های تازه ای برداشته اید پس در سلامت معنوی نیز كاری انجام دهید. (در قرآن ۱۱۵ بار كلمه دنیا آمده و ۱۱۵ بار كلمه آخرت).

رئیس ستاد اقامه نماز در ادامه، انتظارات خود را از برخی دستگاهها این گونه مطرح كرد: وزارت آموزش و پرورش، علوم، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی كاری ویژه برای نماز انجام دهند. ستاد نماز كارهای خود را با كمسیون فرهنگی مطرح می كند. بنابراین هر چه آنجا مصوب شد مصوبه دولت باشد. در مسكن مهر و امثال آن به تناسب جمعیت، واحدی به نام خانه عالم در نظر گرفته شود. قوانین برای ازدواج كه «لتسكنوا الیهاست» و برای نماز كه «تطمئن القلوب» است مصوباتی داشته باشد. هر كس مسجدی ساخت از مالیاتش كم شود. بانك ها برای كسانی كه مسجدی می سازند خدمات ویژه بدهند و جزئیاتش در كمیسیون فرهنگی تصویب شود.

حجت الاسلام قرائتی به موضوع آیین نامه توسعه و ترویج فرهنگ نماز اشاره كرد و گفت: در ماده هفده آیین نامه توسعه و ترویج فرهنگ نماز كه به‌شرح زیر است عمل شود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است نسبت به پیش‌بینی بودجه مورد نیاز برنامه‌های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی در موافقت نامه‌های متبادله با آنها اقدام نماید.

ایشان در ادامه افزود: با همه مشكلات مبلغی را برای نماز و مهدویت كشور در نظر بگیرید زیرا قرآن می فرماید: (و من قدر علیه رزقه فلینفق) یعنی آن گاه كه در تنگدستی هستید باز هم كمك كنید.

رئیس ستاد اقامه نماز در بخش پایانی سخنان خود گفت: در پایان بار دیگر از همه شما و جناب آقای روحانی دوست حدود پنجاه ساله ام تشكر می كنم و از اقامه نماز دو روز عاشورا كه یك اذان عملی و دعوت عملی بود متشكرم. از همه وزرا می خواهم هر فصلی نیم ساعت با معاونین و مدیران خود راجع به وضع نماز حوزه مسئولیتی خود بپردازند كه خداوند می فرماید این تلاش و تدبیر سبب باز شدن راه های زیاد الهی است «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا»

در بازرسی از مراكز تحت امر به نمازخانه ها نیز توجه بشود و در ارزیابی كارمندان از اقامه نماز آنان غفلت نشود. جناب آقای دكتر روحانی امروز شخص جنابعالی و همكارانتان مصداق روشن مكناهم فی الارض هستید و اقامه نماز كار شماست اكنون كه این دوست قدیمی حركتی انجام داده شما از هیچ نوع حمایتی دریغ نفرمایید تا شاید در پایان عمر و زمان ملاقات كلمه «اشهد انك قد اقمت الصلوه» را بشنوید زیرا كه در حدیث می خوانیم نماز به بعضی می گوید «كرمتنی كرمك الله» ولی به بعضی دیگر می گوید «ضیعتنی ضیعك الله»

خاطر نشان می كند عصر روز گذشته جلسه هیئت وزیران با حضور مسئولان ستاد اقامه نماز كشور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد كه بیش از یك ساعت به موضوع اقامه نماز در دولت و جامعه پرداخته شد. این جلسه همزمان با اذان مغرب شروع و نماز مغرب به امامت حجت الاسلام دكتر روحانی اقامه شد.