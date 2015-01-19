بازنگری درقانون نحوه جلوگیری ازآلودگی هوا/جنگل ابر منطقه تحت حفاظت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به اهمیت مسایل زیست محیطی بر پرهیز از بخشی‌نگری در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به محیط زیست تأکید کرد و خواستار همکاری و هماهنگی همه نهادها و وزارتخانه‌ها به منظور حفظ و صیانت از منابع طبیعی کشور در عین توجه به موضوع توسعه و مسایل اجتماعی شد.

استاندارد جدید آلاینده های وسایا نقلیه موتوری

در این جلسه موضوع قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا پس از ۱۰ سال مورد بازنگری قرار گرفت و مصوب شد، استاندارد جدید در خصوص خروجی آلاینده‌های وسایل نقلیه موتوری تعیین شود.

تصویب سند مطالبه ضررو زیان شکار بی رویه و قاچاق حیات وحش

همچنین کلیات سند مطالبه ضرر و زیان قانون صید و شکار به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و قاچاق حیات وحش تصویب و قرار شد جزئیات بیشتر با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و سپس به عنوان مصوبه ابلاغ شود.

اعلام ۴ منطقه جدید حفاظت شده

اعضای شورای عالی محیط زیست همچنین کلیات طرح اعلام ۴ منطقه جدید حفاظت شده را مورد تأیید قرار دادند. این طرح به منظور جلوگیری از فرسایش و تخریب طبیعت و حفظ منابع طبیعی از سوی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی ارایه شده است. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۲۰ باید ۱۷ درصد از عرصه سرزمینی و ۱۰ درصد از سواحل به شیوه‌های مختلف جزء مناطق حفاظت شده قرار گیرد.

جنگل ابر منطقه حفاظت شده محیط زیست شد

غار درفک در استان گیلان و آبشار شوی در استان خوزستان به عنوان جاذبه طبیعی ملی، جنگل ابر در استان سمنان به عنوان منطقه حفاظت شده و منطقه سمندر یک در استان لرستان به عنوان پناهگاه حیات وحش، ۴ منطقه جدید حفاظت شده هستند.

ارسال آیین نامه اقدام ملی مقابله با گرد و غبار به هیات دولت

در این جلسه مقرر شد، سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی آیین‌نامه اقدام ملی برای مقابله با گرد و غبار و ریزگردها را برای تصویب به هیأت دولت ارسال کند. همچنین تصویب کلیات طرح تعرفه خدمات آزمایشگاهی از دیگر مصوبات جلسه شورای عالی محیط زیست بود.

معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در این جلسه ضمن ارایه گزارشی از وضعیت محیط زیست کشور اقدام نمادین رییس جمهوری در استفاده از قطار شهری برای رسیدن به محل کار خود را ارزشمند توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد استفاده از وسایل نقلیه عمومی از سوی شهروندان بیش از پیش مورد اقبال قرار گیرد.

بازرسی متوالی از خطوط تولید خودرو سازان

وی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص مبارزه با آلودگی هوا، از بازرسی متوالی خطوط تولید خودروسازان به منظور تولید خودرو یورو۴، خبر داد و بازنگری در استانداردهای موجود در معاینه فنی خودروها را گام بلند در جهت مبارزه با آلودگی هوا دانست.

قضات و وکلا قوانین شکار و صید را تدوین می کنند

رییس سازمان حفاظت محیط زیست از حضور قضات، وکلا، حقوقدانان، فقها و کارشناسان در تدوین قانون مطالبه ضرر و زیان قانون صید و شکار خبر داد و گفت: قانون باید از یکسو جنبه بازدارندگی برای متخلفان داشته باشد و از سوی دیگر باعث صیانت از گونه‌های جانوری در کشور شود.

حداقل زمین خواری در مناطق حفاظت شده

ابتکار تعیین مناطق حفاظت شده را در جهت صیانت از منابع طبیعی کشور ارزیابی کرد و گفت: در مناطق حفاظت شده حداقل زمین‌خواری و تغییر کاربری انجام شده است