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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

یونسی:

جانمایه انقلاب خدایی بود/ مازندران مشکل امنیتی ندارد

جانمایه انقلاب خدایی بود/ مازندران مشکل امنیتی ندارد

عباس آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در خصوص انقلاب اسلامی گفت: یکی از شگفتی های انقلاب ما این بود که جان مایه آن خدایی بود و بازگشت به حقیقت مطلق بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری عباس آباد افزود: هرکسی در هر مقامی سرباز ملت است و اگر مشکلات خود را صادقانه به مردم بگوید و در تلاش برای حل مشکلات باشیم، مردم با ماهستند چون ما خیلی امکانات داریم و از پتانسیل بالایی برخوردار هستیم.

یونسی با اشاره به اینکه آمادگی اجرای هرگونه نظر و پیشنهادی در خصوص توسعه استان و به ویژه در حوزه گردشگری را داریم افزود: ما هرساله پذیرای میلیون ها مسافر و گردشگر هستیم که بدون تبلیغات و باعشق وارد می شوند و ما می توانیم با برنامه ریزی درست از این سرمایه وظرفیت های وارده برای پیشرفت شهرستان ودرآمد زایی استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مسائل امنیتی استان ماهیچ گونه مشکل ضد امنیت ندارد چون دارای نیروی متخصص و کارشناس در بحث مسائل امنیتی در ارتش و نیروی انتظامی و سپاه هستیم.

وی با اشاره به کشفیات در خصوص محلات آلوده گفت: ما توانستیم تاکنون ۳۰ محله آلوده را کشف و پاکسازی کنیم و همچنین با توجه به اینکه دو درصد جمعیت استان معتاد هستند بزرگترین مرکز ترک اعتیاد کشور در ساری وجود دارد.

یونسی مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت همگان دانست و گفت: باید دیدگاه خود را نسبت به معتادین عوض کنیم و معتاد را به عنوان یک مریض بدانیم و باید تک تک مسئولان در این امر مشارکت کنند.

معاون سیاسی استانداری مازندران در خصوص طرح جامع شهرستان گفت: طرح جامع عباس آباد توسط مشاوران تدوین و ثبت شد و محدوده قانونی شهرستان ۶۳۰ هکتار مشخص شد که این از دیدگاه شورای شهر و شهردای شهرستان عباس آباد باید به هزار هکتار افزایش یابد ولی چون شاخص جمعیت و تمایل به شهرنشینی و مسائلی از این دست در استان مطرح است با این گسترش موافقت نمی کنند.

یونسی گفت: با جلساتی که در فرمانداری صورت گرفته و مقدمات کار در مخابرات انجام شده، قرار براین است تمامی ادارات به تدریج وارد این دولت الکترونیک شوند.

کد مطلب 2469312

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