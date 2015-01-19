ایران به سادگی از تمدید مذاکرات تمکین نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن آصفری در مصاحبه با رادیو گفتگو تفاوت این دور از مذاکرات با نشست‌های گذشته ایران و 1+5 را در بُعد کارشناسی بررسی کرد و افزود: در دور اخیر، مذاکراتی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای خارجه 1+5 برگزار شد که مقدمه ای بود برای بررسی های بیشتر کارشناسان دو طرف.

این عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: دیدار دوستانه وزرای امور خارجه دو طرف بستری شد تا کارشناسان به نحو بهتری مسائل را بررسی کنند و امیدواریم با توجه به گام های اعتماد سازی که جمهوری اسلامی ایران برداشته، طرف غربی نیز سر عقل آمده باشد و نیازی به تمدید مذاکرات نباشد.

آصفری ادامه داد: تمدید مذاکرات از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی ایران به سادگی از آن تمکین نخواهد کرد؛ چراکه ما گام های اعتماد سازی را در این زمینه برداشته ایم.

خط مقاومت را با قدرت ادامه می‌دهیم

همچنین علیرضا کوهکن از مذاکرات اخیر با عنوان چارچوب توافق ایران و 1+5 نام برد و گفت: این مذاکرات هنوز به سر منزل مقصود نرسیده و به نظر می‌‎رسد بعد از عدم توافق سوم آذر، طرفین بر این مسئله اذعان دارند که موضوع هسته‌ای ایران، فنی و حقوقی نیست و صرفا یک مسئله سیاسی است؛ از اینرو باید یک توافق سیاسی اتفاق بیافتد.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: مسئله هسته ای ایران بسیار پیچیده است و توافق به سادگی انجام نمی شود؛ البته نور امیدی میان دو طرف مذاکره در حال وقوع است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی طرف ایرانی، همگان روی این مسئله متمرکز شده اند که باید خط مقاومت را با قدرت ادامه دهیم. تا امروز امتیازات و انعطاف‌های لازم به‌صورت داوطلبانه و با حسن نیت از سوی ایران انجام شده و اختلاف نظرها از سوی غرب بوده است.