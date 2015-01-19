کمک ۷۵۰ میلیون تومانی وزارت ارشاد به نمایشگاه یاد یار مهربان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان ظهر امروز با حضور سیدمجید حسینی مدیرعامل موسسه نشر شهر و رئیس این دوره از نمایشگاه برگزار شد.

وی در این نشست خبری با بیان اینکه موسسه نشر شهر در دور جدید از فعالیت‌های خود مساله کتاب را مورد بررسی مجدد قرار داده و به این نتیجه رسیده که سیاست‌های گذشته نشر در این موسسه دچار ضعف تحلیلی بوده است گفت: برای فعالیت در حوزه کتاب باید در ۴ حوزه تولید، توزیع، ترویج و افزایش تقاضا فعالیت داشت که اگر هر کدام از آنها مورد توجه قرار ندهیم نمی‌توانیم انتظار موفقیت داشته باشیم.

مدیر عامل موسسه نشر شهر ادامه داد: ما در سال ۶۰ هزار عنوان کتاب را توسط ۴ هزار و ۵۰۰ ناشر فعال منتشر می‌کنیم. این آمار به معنای آن است که ما به لحاظ رتبه تولید در دنیا در جایگاه دهم قرار داریم اما شمارگان متوسط کتاب‌های ما ۷۰۰ نسخه است که معنایش می‌شود اینکه ما به ازای ۶۰ هزار عنوان کتابی که تولید می‌کنیم مخاطب و خواننده کافی نداریم به عبارت دیگر در کشور ما تولید کتاب بدون ترویج خواندن آن بیشتر اهمیت پیدا کرده است. در حال حاضر به ازای هر ۳ ناشر یک فروشگاه کتاب در ایران تعریف شده در حالی که در دنیا این مساله برعکس است.

حسینی با اشاره به اینکه عدم توجه به ترویج، توزیع و تقاضا در کنار هم منجر به آن می‌شود که بازار کتاب در کشور بازدهی مناسب را نداشته باشد گفت: ما در حال حاضر در تهران جاهایی با بیش از یک میلیون جمعیت داریم که در آنها حتی یک کتابفروشی هم نیست از طرف دیگر ۶۰ درصد خانه‌های شهر تهران زیر یکصد مترمربع هستند و عملا جایی برای نگهداری کتاب ندارند.

مدیرعامل موسسه نشر شهر افزود: در برخی از کشورهای آمریکای شمالی ۷۰ درصد از یکصد درصد هزینه تولید یک کتاب صرف ترویج آن می‌شود اما در ایران ۹۵ درصد هزینه تولید یک کتاب به مخارج تولید اختصاص می‌یابد و این به معنای آن است که ما محصولاتمان را تولید می‌کنیم و در سطل آشغال می‌ریزیم.

وی همچنین با اشاره به چرخش مالی ۸۰۰ میلیاردی کتاب در ایران گفت: برآورد شده دور مالی فروش لوازم آرایش در ایران ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال است این به معنای آن است که این مساله تقاضا دارد پس در حوزه کتاب در کشور تقاضا کم داریم و این یعنی شیوه تولید ما اشتباه است و ایراد دارد ما در کشورمان برای کتابخوانی سود اجتماعی تعریف نکرده‌ایم و این مساله که به مساله تقاضا بازمی‌گردد حل نشود کاری از پیش نمی‌برد به همین خاطر استراتژی ما در نمایشگاه یاد یار مهربان امسال نیز حرکت به سمت افزایش تقاضا است که بدون دست به دست هم دادن برای انجام یک کار توضیحی اصلا موثر نخواهد بود.

رئیس نمایشگاه یاد یار مهربان در ادامه به بودجه ۳ میلیارد تومانی این نمایشگاه در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال قیمت کتاب نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است اما روز گذشته معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به ما قول کمک ۷۵۰ میلیون تومانی را برای نمایشگاه داد که اگر محقق شود امسال با افزایش قدرت خرید بازدیدکنندگان مواجه خواهیم شد با این حال تخفیف عمومی ما برای خرید کتاب در نمایشگاه کتاب امسال ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در نهمین نمایشگاه یاد یار مهربان ۱۹ هزار عنوان کتاب توسط کارشناسان ما ارشاد و آموزش و پرورش بررسی شدند که همه آنها در ۲ سال اخیر منتشر شده‌اند. همچنین ۱۹۳۰ مدرسه ابتدایی، ۱۲۰۵ مدرسه متوسط دوره اول، ۱۵۰۶ مدرسه در مقطع متوسطه دوم، ۲۹۴ کتابخانه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و ۸۴ کتابخانه تحت نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه روز پنجشنبه دوم بهمن‌ماه با حضور شهردار تهران، وزیر آموزش و پرورش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۹ صبح در بوستان گفت‌وگو خواهد شد تصریح کرد: امسال ۴۴۲ ناشر در نمایشگاه حضور خواهند داشت که شامل ۲۹۲ ناشر که برخی از آنها نمایندگی ناشران دیگر را برعهده گرفته‌اند می‌شود. همچنین سقف خرید برای مدارس ابتدایی ۴۵۰ هزار تومان برای مدارس مقطع متوسطه اول ۵۰۰ هزار تومان، مقطع متوسطه دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای سایر مراکز یک میلیون تومان خواهد بود.

حسینی در پایان به ۳ تفاوت اساسی این نمایشگاه با دوره قبل اشاره کرد و گفت: امسال نمایشگاه یاد یار مهربان به شکلی عمومی‌تر برگزار می‌شود و در کنار آن ما تاکید داریم که این نمایشگاه را به عنوان نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان معرفی کنیم. در کنار این مساله امسال برای اولین‌بار دانش‌آموزان نقش مهمتری در انتخاب کتاب از نمایشگاه دارند به طوری که به ازای هر معلم ۲ دانش‌آموز نیز در نمایشگاه برای خرید کتاب حضور پیدا خواهند کرد. در کنار همه این موارد با همکاری مرکز پیمایش و نظرسنجی دانشگاه تهران یک نظرسنجی در مورد وضعیت خرید کتاب در مدارس و نیز رفتار مردم در خرید کتاب در این نمایشگاه صورت می‌پذیرد که نتایج آن پس از برگزاری نمایشگاه اعلام خواهد شد.