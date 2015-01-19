رشد ۱۳ درصدی حوادث کار در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح كرد: بر اساس آمارهای مراکز پزشكی قانونی استان در ۹ ماهه سالجاری به ترتیب شهرستان ساری با ۱۳ مورد و نوشهر با هفت مورد بیشترین و شهرهای با فوتی بیشترین و شهرهای سوادکوه، رامسر و فریدونکنار هر كدام با یك مورد فوتی، ‌ كمترین موارد مرگ ناشی از حوادث كار را داشتند.

وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش عمده دلایل مرگ افراد در حوادث كار مربوط به سقوط از بلندی با ۲۹ نفرو پس از آن برخورد جسم سخت با ۱۴و برق گرفتگی با ۱۳و سایر با ۶ مورد در رتبه بعدی قرار دادند.

وی بیان داشت: بر اساس تفکیک ماه خرداد و مرداد با با ۱۳ مورد بیشترین و فروردین با دو مورد کمترین آمار فوتی در آن به ثبت رسید و سنین ۲۱ تا ۴۰ سال با ۵۲ درصد داری بیشترین فوتی و بیش از ۶۱ سال با ۳ فوتی کمترین آمار را داشتند.

عباسی با بیان اینکه از تعداد ۶۲ مورد فوتی ۴۹ نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند گفت: تعداد ۱۰ درصد از فوت شدگان حوادث کار در ۹ ماه سالجاری دارای ملیت غیر ایرانی هستند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینكه بیشترین حوادث ناشی از كار در بخش ساختمان است، گفت: ارزش نهادن به جان انسانها، داشتن برنامه ایمنی در كار، رعایت استاندارد ها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی كه اتفاق افتاده را از مهمترین راهكارها در راستای كاهش حوادث ناشی از كار دانست.