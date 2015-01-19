به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نوربخش با گلایه از لغو کنسرت ها، مشکلات پیش آمده برای بانوان نوازنده و ادامه تعطیلی کلاس های موسیقی فرهنگسراها از مسئولان فرهنگی کشور انتقاد کرد و گفت: لازم می دانم چند نکته را هم به اهالی خانه موسیقی و هم به مسئولان بگویم. با وجود ارادتی که به دولت محترم، ریاست جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد داریم، متاسفانه باید بگویم به وعده هایشان در حوزه موسیقی عمل نشده است. در این یکسال و اندی، در عرصه موسیقی اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی افزود: بخش هایی از آن مربوط به تنگناهایی می شود که در کشور وجود دارد. ما در تحریم هستیم و این تحریم ها هنوز ادامه دارد بحران مالی دولت تشدید شده و ما اینها را درک می کنیم. ولی بخشی از مشکلات ربطی به مسائل مالی ندارد و این مشخصا به ضعف مسئولان فرهنگی و هنری باز می گردد که باید به خود بیایند. این اندازه ای که در این مدت اخیر شاهد لغو برنامه های موسیقی هستیم، در گذشته اینطور نبود. حتی در دولت دهم هم شاهد این حجم از لغو برنامه های موسیقی نبودیم.

لغو کنسرت ها از زمان دولت قبلی هم بیشتر شده است

مدیرعامل خانه موسیقی تصریح کرد: لغو کنسرت در شهرستان ها اتفاق می افتد و امروز دامنه آن به پایتخت هم کشیده شده است و هر روز باید خبر ناگواری بشنویم از اینکه کنسرتی دچار مشکل شده و برنامه ای لغو شده است. مردمی که بلیت خریده اند تا دقیقه نود تکلیفشان مشخص نیست و نهادهایی که مساله موسیقی از نظر قانونی هیچ ربطی به آنها ندارد، دخالت می کنند. ما می خواهیم بدانیم وظیفه مسئولان فرهنگی چیست؟

نوربخش افزود: این وضعیت به مرحله بحران نزدیک شده است به طوری که جامعه موسیقی نمی تواندت نسبت به آن بی تفاوت باشد. آنچه قانون برای ما معین کرده این است که وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی وجود دارد و یک مجوز داده می شود. این مجوز به این معنی است که برنامه مشکلی نداشته و باید اجرا شود. چرا باید در دقایق آخر ورق برگردد و اتفاق دیگری بیافتد؟

مدیرعامل خانه موسیقی گفت: بی اعتباری مجوز دولت بسیار بد است. مسئولان باید به مجوزی که می دهند با تمام وجود حمایت کنند. باید برگه مجوز پشتوانه داشته باشد. الان امنیت شغلی برای موسیقی دانان وجود ندارد.

بانوان نوازنده حذف ناشدنی هستند

این خواننده در ادامه سخنانش به مسائلی که اخیرا برای بانوان نوازنده پیش آمده اشاره کرد و گفت: تا امروز چالش با صدای بانوان بود که می گفتند خانم ها حق ندارند بخوانند. الان کم کم می گویند خانم ها حق ندارند ساز بزنند. هم اکنون کار به جایی رسیده که اگر در گروهی یک نوازنده خانم بیاید یا مجوز نمی دهند یا می گویند آن خانم نوازنده باید حذف شود.

نوربخش تاکید کرد: نیمی از جمعیت جامعه هنرمندان خانم های با صلاحیتی هستند که در برخی از رشته ها جایگزین آنها را نداریم. چطور می توانیم این بخش مهم و عظیم موسیقی را حذف کنیم؟ مگر قابل حذف است؟ با چه دیدگاهی این ضوابط اعمال می شود و این نظرات داده می شود؟ ما مستقیما دستگاه فرهنگی کشور را مسئول می دانیم. نهادهای غیر مرتبط چه حقی دارند که دخالت کنند؟ پس وزارت ارشاد و دولت چه کاره هستند؟

وی افزود: متاسفانه اخیرا شنیدیم که هنرمند خانم را از روی صحنه پایین آوردند و این نکته برای اهالی موسیقی دلهره آور است. باید فکری بکنند که دیگر چنین اتفاقاتی نیافتد. ما انسان های قانونمندی هستیم و تمام ضوابط را قبول داریم و به قانون مملکت احترام می گذاریم. ولی فراتر از قانون را قبول نداریم.

تنها یک هفته برای بازگشایی کلاس‌های موسیقی فرهنگسراها فرصت می دهم

نوربخش در بخش دیگری از سخنانش به تعطیلی کلاس های موسیقی در فرهنگسراها توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: از یک سال پیش که بحث تعطیلی این کلاس ها مطرح شد، با ارتباطی که وجود داشت با دوستان صحبت کردیم و برخی مسائل و مشکلات را داشتند مانند بحث تنزل کیفیت آموزش در فرهنگسراها، که ما هم آنها را قبول داشتیم و گفتیم این خواسته منطقی است و پذیرفتیم که آموزش ضعیف به هنرجو لطمه می زند. گفتیم خانه موسیقی در کنار شما است تا بر کیفیت نظارت و آن را تضمین کنیم و این کلاس‌ها با کیفیت برگزار شود. اما من حدود یک ماه قبل در اینجا بر اساس قول شفاهی که دوستان داده بودند در اینجا نشست خبری گذاشتم و اعلام شد که قرار است بعد از ماه صفر کلاس ها برقرار شود. متاسفانه این قول تا الان عملی نشد. ما در یک سال اخیر به مماشات و رفیق بازی متهم شدیم که چون ارتباطاتی داریم آنطور که باید عمل نمی کنیم. ما احساس می کردیم واقعا مشکلاتی وجود دارد سعی می کردیم با تعامل اینها را حل کنیم اما تا امروز این قول عملی نشده است.

مدیر عامل خانه موسیقی تصریح کرد: ما یک هفته دیگر هم تحمل می کنیم تا نظر و مشورتی را که برای اساتید و مدرسان موسیقی فرهنگسراها دادیم این کلاس‌ها بازگشایی شود چون حق شهروندان و وظیفه شهرداری هم هست که از این امکانات استفاده کنند اگر نشود ما وظایف صنفی خودمان را انجام خواهیم داد. در این مدت بارها می خواستند کمپینی درست کنند، تحصن کنند و طومار امضا کنند که ما گفتیم صبر کنید تا کیفیت و نظارت لازم اعمال شود و قول دادیم که با همکاری دوستان در سازمان فرهنگی و هنری کلاس‌ها بازگشایی می شود. امیدوارم تا یک هفته دیگر این کلاسها بازگشایی شوند.

نوربخش در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد دیگر شاهد رخدادهای ناگوار برای موسیقی کشور نباشیم.