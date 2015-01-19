آرزوی وزیر برای داشتن مرکز سوانح و سوختگی مجهز در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در نشست هيئت امناي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تقدیر از زحمات مسئولان دانشگاه و اعضای هیئت امنا خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی باید دارای پوشش خدمات درمانی شود و از ظرفیت های موجود بهتر استفاده کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی املاک قابل تبدیل به احسن دانشگاه پیشنهاد داد: جلسه ویژه هیئت امنا درخصوص توسعه فضاهای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و طرح های توسعه ای اعم از سرمایه گذاری و خدماتی، آموزشی و پژوهشی تا پایان سال تشکیل شود.

وزیر بهداشت با اشاره به همکاری های اعضای هیئت امنا و شهرداری اظهار امیدواری کرد که دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بتواند حداقل 5 هزار تخت مدرن به مجموعه تحت مدیریت خود اضافه کند.

هاشمی گفت: این دانشگاه با بیش از نیم قرن سابقه درخشان باید فعالیت های خود را به صورت بین المللی و در خارج از مرزها گسترش دهد و همچنین از فرصت های آموزشی موجود در منطقه آسیای میانه و کشورهای همسایه نظیر عراق، سوریه و لبنان استفاده کند تا بستر مناسبی برای ادامه تحصیل جوانان مسلمان به ویژه شیعه فراهم شود.

وی افزود: در عین حال در داخل کشور نیز باید مطابق با استانداردهای بین المللی ارتقا یابیم. قطعا فضای مناسب در بالندگی آموزش عالی در محیط های دانشگاهی ما به ویژه این دانشگاه که شاخص است تاثیر بسیاری دارد.

وزیر بهداشت، همکاری شهرداری و بانک با پروژه های دانشگاهی را باعث ایجاد تحولی عظیم در حوزه خدمات، آموزش، پژوهش و اعتبار دانشگاه دانست.

وی یکی از آرزوهای خود را ایجاد مرکز سوانح و سوختگی مجهز در تهران برشمرد و گفت: تهران از نظر سوانح و سوختگی بسیار آسیب پذیر است و امیدوارم بتوانیم با آخرین استانداردهای بین المللی در زیر مجموعه این دانشگاه یک مرکز مجهز برای ارایه خدمت به مردم داشته باشیم.

وزیر بهداشت همچنین افزود: در توسعه فضاهای فیزیکی باید به موضوع جایابی از نظر مناطق آسیب پذیر و زلزله خیز و دسترسی مناسب نیز دقت ویژه بعمل آید.

هاشمی در پایان با بیان این نکته که در شرق تهران باید چند مرکز درمانی مجهز اضافه شود خاطرنشان کرد: در بحث توسعه نباید به کم راضی شویم و باید افق خیلی بلندی را در پیش روی دانشگاه ببینیم و انشاءالله در سال های آتی شاهد دستیابی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به موقعیت های ممتاز در منطقه باشیم.