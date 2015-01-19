بندر امام (ره)به حركت جهادی در مديريت شهری نياز دارد

بهنام اديبي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: در سالهای گذشته و به ويژه در دو سال 90 و 91 اقدامات و فعاليت هاي ستودني بسياري در اين شهرصورت گرفت كه سبب ايجاد روحيه اميد و نشاط در بين شهروندان بندر امامي بود كه از جمله اين اقدامات كه محيطي زنده و پويا را براي مردم منطقه فراهم كرده بود مي توان به احداث مجتمع شهربازي خليج فارس كه نظير آن را فقط در كلانشهرها مي توان مشاهده كرد يا به بازسازي و تكميل پارك ساحلي شهداي هسته اي و دو بانده كردن بلوار آيت الله خامنه اي و فعاليت هاي چشمگير ديگر در كليه مناطق كمتر برخوردار، اشاره كرد.

وي افزود: اما متاسفانه در سال جاري شاهد هستيم كه روند اين گونه فعاليت ها و پروژه ها به كندي پيش مي رود و حركت امروز شهرداري بندر امام در خدمت رسانی به همشهريان و اجرای پروژه ها حركتي آرام و لاك پشتي پيدا كرده است و ديگر شاهدان آن سرزندگي و شادابي در كليه قسمتهاي شهري نيستيم و بايد گفت ديگر حركت جهادي در بندر امام وجود ندارد.

نماينده مردم در شوراي شهر بندر امام با انتقاد از عملكرد امروز شهرداري، تاكيد كرد: احساس مي شود نوعي سرخوردگي و عدم مسئوليت پذيري در مجموعه وجود دارد كه آن را به مجموعه اي بيمار تبديل كرده است كه با توجه به حمايت اعضاي شوراي شهر از مديريت شهري انتظار مي رود مجموعه شهرداري با تشكيل ستاد مديريت بحران سريعا با درمان به موقع و ايجاد روحيه شادابي و جهادي با عنايت به اينكه در آستانه آغاز سال 94 هستيم، نسبت به از سرگيري فعاليت هاي عمراني اقدام كند.

اديبي گفت: البته بايد اين اقدام با برنامه ريزي و مطالعات صورت گيرد و انتظار مي رود تمامي اعضاي شوراي شهر با حمايت از مديريت شهري فرصت بهانه گيري و بهانه جويي در مجموعه شهرداري را از بين برده و براي تعالي و آباداني شهر بندر امام همگام شوند.