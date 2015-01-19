دانش آموزان گلستانی نقش بزرگی در ساماندهی فرهنگ سبز و هوای پاک دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر دوشنبه در مراسم نمادین زنگ هوای پاک با شعار «دوباره آسمان آبی» در دبیرستان دخترانه ولایت گرگان اظهار کرد: این نسل با ظرفیت بیشتری در این دنیا زندگی می کند و آینده از آن آن ها است.

وی ادامه داد: ما باید آب، هوا و سرزمین پاک را ساماندهی کنیم و دانش آموزان باید به کوچکترین نکته در راستای پاک شدن محیط خود در خانه، خیابان و هر محیطی که هستند حساس باشند.

صادقلو با بیان اینکه هر هوایی نمی تواند نیاز انسان را برآورده کند، ادامه داد: هوای ناپاک نه تنها در جسم حتی در حوزه معنوی فرد هم تاثیر گذار است.

استاندار گلستان خاطر نشان کرد: افکار عمومی دارای اهمیت است و نباید به این روز به صورت سمبلیک نگاه کنیم و باید به هوای پاک به عنوان یک باور اعتقاد داشته باشیم.

وی گفت: انسان و عالم هستی برای بودن خودش نیازمند به یک سری عناصر است و یکی از مهم ترین عناصر نیاز انسان و عالم طبیعت به هوا است.

صادقلو با بیان اینکه هوا به عنوان جدی ترین نیاز تمام موجودات عالم بشریت و طبیعت است، افزود: باید به جایی برسیم که پاکی مستمر داشته باشیم.

سوخت پاک برای استان های شمالی دارای اهمیت است

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت محیط زیستی که در گلستان وجود دارد باید محافظت کنیم، گفت: سوخت پاک برای استان های شمالی هم دارای اهمیت است و اگر به آن ها توجه نشود ممکن است که باعث نابودی جنگل ها شود.

استاندارگلستان با بیان اینکه 7 میلیارد متر مکعب نیاز آبی استان گلستان است، افزود: در حال حاضر فقط 2و نیم میلیارد متر مکعب در گلستان آب داریم.

صادقلو ادامه داد: می توانیم با کارهایی که انجام می دهیم این مقدار را به حدود 5 میلیارد متر مکعب هم برسانیم و برای بقیه آن باید به فکر فرهنگ سازی باشیم تا این منابع آبی را خوب مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: اگرطبیعت را خوب مدیریت نکنیم منابع آبی محدود تر خواهد شد و رابطه طبیعی بین جنگل ها و فضاهای سبز با آب وجود دارد.

استاندار گلستان با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در جنگل های ما وجود دارد وجود آفت است، گفت: باید در گلستان به این رابطه ها دقیق باشیم و اگر هوای آلوده داشته باشیم جنگل های ما نابود می شود.

صادقلو خاطر نشان کرد: در یک هم نوایی و همت جمعی با راهکارهایی که مدرسین مدارس دارند باید در رسیدن به پاکسازی هوا استان گلستان مشارکت داشته باشیم.

وی ادامه داد: سعی داریم یک کمیته در راستای درختکاری تشکیل دهیم و در این کمیته صرفا به کاشت درخت نپردازیم بلکه به حفاظت درخت هم توجه داشته باشیم.

عکاس: ابوطالب ندری