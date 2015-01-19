۲۶۰ هزار خودرو فرسوده باید از ناوگان حمل و نقل استان کرمانشاه خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، تورج همتی، ظهر دوشنبه در مراسم "روز هوای پاک" که در کارخانه سیمان سامان(صنعت سبز استان کرمانشاه) برگزار شد گفت: نگاه مدیریتی، سیستم‌سازی و هماهنگی از عوامل نقش‌آفرینی صنایع در محیط زیست است.

وی تصریح کرد: صنعت سیمان سامان با عایت اصول محیط زیستی، علاوه بر اجرای فیلتراسیون برای کاهش آلودگی هوا، موفق به بازچرخانی آب و رفع چالش آب خاکستری شده است که امیدوارم به سایر کارخانجات استان نیز تسری پیدا کند.

همتی استفاده از صنایع هایتک، معکوس سازی و انرژی‌های نو را در حفظ محیط زیست و هوای پاک موثر دانست.

برای جلوگیری از آلودگی هوا حق آبه باید پرداخت شود

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: در آلودگی هوا غیر از صنعت، تالاب‌ها، تغییرات کاربری، رشد صنعت و کشاورزی و فقدان نگاه مدیریتی در آب هم موثر است.

وی، یکی دیگر از عوامل آلودگی، را پدیده نوظهور گرد و غبار دانست که در سال‌های اخیر ۲۲ استان کشور را درگیر کرده است.

همتی، مدیریت درست آب، رعایت حق آبه و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش گرد و غبار عنوان کرد.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه ۲۶۰ هزار خودرو فرسوده در استان وجود دراد، گفت: ۱۵۰ هزار دستگاه از این خودروها در مرکز استان است که باید همه آنها از رده خارج شوند.

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده از سوخت با کیفیت

وی تاکید کرد: در همین راستا توسعه ناوگان حمل و نقل، استفاده سوخت باکیفیت و استانداردسازی خودروها هم ضروری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه از سال ۸۴ تاکنون بیش از ۵۴۸ روز هوای غیراستاندارد در استان داشته‌ایم که ۵۲ روز آن بحرانی بوده است، افزود: امسال تنها ۱۵ روز غیراستاندارد و بدون شرایط بحرانی داشته‌ایم.

همتی افزود: هم‌اکنون از نظر شدت ریزگردها وضعیت هوای استان بهتر شده اما از نظر کمیت نیاز به توجه دارد.

بسته مقابله با ریزگردها تهیه و به سازمان محیط زیست ارائه شده است

وی از تهیه و ارائه بسته مقابله با ریزگردها به سازمان محیط زیست کشور خبر داد و اظهار کرد: ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا اخیرا در شهرهای پاوه، کنگاور و قصرشیرین ایجاد شده است و اکنون ۹ ایستگاه در استان وجود دارد.

همتی گفت: همچنین سعی داریم مرکز سنجش و پایش آلودگی هوا را در استان تاسیس کنیم.