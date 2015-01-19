نابودی زیستگاه دلیل انقراض ببر مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران نصیر احمدی بعد از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی رسانه های مازندران افزود: با تغییر کاربری و پوشش گیاهی ببر مازندران دیگر نتوانست بچه خود را به دنیا بیاورد و به تدریج منقرض شد.

کامران نصیر احمدی، کارشناس محیط زیست نیز در این کارگاه مهمترین روش مبارزه با مسائل آلودگی محیط زیست را افزایش سطح فرهنگ دانست و اذعان داشت: برای فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست باید از دوران کودکی آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه در مازندران با دو آلودگی منبع مشخص و غیر مشخص مواجه هستیم، افزود: میزان مسولیت پذیری، فرهنگ، دانش و احترام به محیط زیست، مرز بین حفظ و تخریب محیط زیست محسوب می شوند.

این کارشناس محیط زیست به آلودگی آب زیر زمینی اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه در ایران کشاورزان بیش از حد استاندارد از کودشیمیایی استفاده می کند که سبب آلودگی آب های زیر زمینی می شود.

نصیراحمدی به بیماری های ناشی از آلودگی اشاره کرد و متذکر شد: بچه های دوساله با نوشیدن آب های آلوده دچار بیماری سندرم آبی می شوند که بزرگسالان به سبب غده تیروئید و مقاومت بدن با این مشکل مواجه نمی شوند.

وی با تاکید بر اینکه آلودگی نیترات در آب های زیر زمینی تبدیل به یک معظل بزرگ شده است، گفت: بین افزایش سرطان درمازندران، آب زیرزمینی آلوده و استفاده از مواد هیدروکربنی سوخته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

نصیراحمدی افزود: متاسفانه مردم مازندران از غذاهای سرخ کردنی وسوخته بیشتر استفاده می کنند که خود یکی از عوامل افزایش سرطان در استان است.

کارشناس محیط زیست با تاکید بر استفاده از مواد غذایی ارگانیک گفت: اگر مردم مواد غذایی که از کود شیمیایی کمتری استفاده شده بخرند تولید کننده نیز مجبور می شوند که کمتر از سموم کشاورزی استفاده کنند.

وی با اعلام اینکه دریای کشور با آلودگی نفتی مواجه است، تاکید کرد: ذخایر ماهی کیلکا به سبب ورود کشتی های نفتکشی و ورود دوشانه دار بوده است که برخی آن را به غلط صید بیش از حد دانسته اند.