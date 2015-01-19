رویای هوای پاک در اصفهان/ مسئولان: کیفی سازی را مدنظر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها صحبت از هفته هوای پاک است، رویایی که اصفهان در روزهای سرد امسال نه تنها هنوز آن را تجربه نکرده است بلکه پاییز امسال سرشار از روزهای بسیار آلوده و هشدار برای افراد خاص بود و عدم بارش های جوی مناسب در سال جاری نیز به آلودگی بیشتر هوا کمک کرد.

گرچه امسال با اجرای طرح جامع کاهش آلودگی، هوای اصفهان نسبت به سال های گذشته از مرز هشدار رد نشد اما هنوز نیز هرچند روز یکبار دیو بی سرو سامان آلودگی به آسمان نیلگون اصفهان حمله می برد و سرفه‌های بی امان شهروندان، بیحالی کودکان، بیماری پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بر دل‌ شهروندان زخمه نگرانی می زند.

محیط زیست اصفهان در طول سال جاری ضمن تلاش برای ملزم کردن ارگان‌های مختلف برای اجرای وظایف تعیین شده در طرح جامعه آلودگی هوای اصفهان، بارها از آموزش و پرورش برای عدم هشدار به مدارس اصفهان درباره شیوه عملکرد در روزهایی که به مرز هشدار رسیدیم و حضور و بازی دانش آموزان در فضای باز و همچنین از صدا و سیما نیز برای عدم اطلاع رسانی صحیح و آموزش عملکرد در این روزها گلایه کرده است.

هوای اصفهان در روزهای اخیر سالم بوده است

مهدی تَرکاشوند دبیر کمیته طرح جامع کاهش آلایندگی هوای اصفهان و مشاور سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آب و هوای اصفهان در روزهای مقارن با روز هوای پاک و اقدامات آینده محیط زیست در ارتباط با هوای اصفهان اظهار داشت: طی روزهای اخیر به دلیل وضعیت جوی مناسب شاخص آلودگی ۶۰ تا۷۰ بوده است هرچند همچنان به هوای پاک نرسیده ایم.

وی با اشاره به اینکه محیط زیست اصفهان رسیدن به شاخص هوای پاک (کمتر از ۵۰) را در افق اهداف آینده مدنظر قرار داده است، تاکید کرد: در سال جاری، ۶۰ جلسه در اداره کل محیط زیست، ۲۳ جلسه با ارگان های مختلف همانند دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت و معدن و شهرداری اصفهان و ۱۴ جلسه در استانداری در ارتباط با آلودگی هوای اصفهان و چاره اندیشی در این زمینه داشتیم.

دبیر کمیته طرح جامع کاهش آلایندگی هوای اصفهان با اشاره به برنامه های مختلف برای کاهش آلایندگی همانند پلمپ کردن دستگاه های مازوت سوز نیروگاه ها به دلیل پیگیری های جدی استانداری و دادستانی اصفهان، توزیع بنزین یورو ۴ در اصفهان و وارد کردن ۴۰۰ دستگاه اتوبوس گازسوز به چرخه ناوگان حمل و نقل ابراز داشت: همچنین در دی ماه که به طور طبیعی آلودگی ها بیشتر است ۱۵۰۰ واحد شبانه پایش شدند.

وی اضافه کرد: ذوب آهن به عنوان یک صنعت قدیمی برنامه های زیست محیطی برای این موضوع طی دو سال تدوین کرده و اولویت ذوب آهن انتقال ریخته گری و واحدهای آلاینده به خارج شهر اصفهان است.

خروج ۱۰۰ واحد ریخته گری آلاینده از اصفهان

ترکاشوند با اشاره به اینکه از ۵۰۰ واحد ریخته گری ۱۰۰ واحد جا به جا و به شهرک می رود، گفت: برای اولین بار در کشور در ۱۰ روز اول دیماه کوره های گچ، آهک ریخته گری تعطیل شدند و بدین شکل پیش بینی شاخص بالای ۲۰۰ را برای روزهای خاص داشتیم اما میانگین این شاخص به ۱۱۰ رسید و از مرز هشدار رد نشدیم.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی و آموزش در زمینه طریقه عملکرد در روزهای آلوده بیان داشت: با وجود هشدارهای لازم به آموزش و پرورش این ارگان در روزهای آلوده متاسفانه هشدارهای لازم را به مدارس در زمینه عدم حضور در زنگ های تفریح در حیاط مدرسه و یا بازی در فضای آزاد ابلاغ نکرده است.

دبیر طرح جامع آلودگی هوای اصفهان در پاسخ به این سئوال که برنامه جامعه کنترل کیفی هوای اصفهان تا چه میزان در سال جاری عملیاتی شد، گفت: این برنامه دارای ۸ محور اساسی و ۳۶ اقدام بوده است که اکنون در ۴ کارگروه برنامه جامع ترکیب شده اند.

ترکاشوند گفت: امسال بیشتر هدف ما مهار آلودگی بود و مطابق برنامه سال ۹۳ که باید ۲۰ درصد پایش بیشتر صنایع توسط محیط زیست اعمال می شود به درصد ۲۴ رسیدیم.

وی اضافه کرد: بر این اساس بخشی از این برنامه اجرایی شده است اما آلودگی که در طی ۳۰ تا ۴۰ سال با عدم مدیریت صحیح ایجاد شده را نمی توان یک شبه از میان برد.

کیفی شدن برنامه های کاهش آلایندگی را مدنظر داریم

مشاور محیط زیست اصفهان بیان داشت: اکنون ماه های پیک آلودگی را رد کرده ایم و با توجه به وضعیت خاص هوای اصفهان برای سال ۹۴ کیفی شدن برنامه های کاهش آلایندگی را مدنظر قرار داده ایم.

وی تاکید کرد: بر این اساس جلساتی برای تعیین سهم منابع آلاینده اصفهان در این آلودگی تشکیل شده و با هم‌فکری اساتید دانشگاهی و کارشناسان در حال تهیه پروپوزال برنامه جامع ۵ ساله برای مشخص کردن وظایف ارگان های مختلف درگیر برای کاهش آلودگی در سال آینده هسیتم.

تَرکاشوند ابراز داشت: برای کیفی شدن این برنامه ها ارگان های مختلف وظایفی دارند که از این جمله شهرداری در زمینه افزایش کیفیت حمل و نقل عمومی، صنعت و معدن درباره جا به جایی کوره ها و پایش موظفند و پایش صنایع بزرگ با حساسیت بیشتر در دستور کار سال آینده قرار دارد.

وی اضافه کرد: برخی از ارگان ها در زمینه عمل به وظایف خود در طرح جامع آلایندگی به درستی عمل کرده اند و برخی نیازمند به فعالیت های جدی تر هستند که در زمیه عمل به این مسئله به آنها تذکرات لازم داده شده است.

همچنین صادقیان رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست با اشاره به اینکه آلودگی هوای اصفهان ناشی از منابع مختلف است که حمل و نقل بخشی از آن را تشکیل می دهد، بیان داشت: میزان مصرف سوخت بالا و آلایندگی زیاد در بسیاری از وسایل نقلیه مشهود است به ویژه موتورسیکلت‌ها که استانداردهای اولیه این وسیله در آنها رعایت نشده است و بر این اساس سوخت یورو ۴ در این وسایل هیچ تاثیری ندارد.

وی اضافه کرد: البته برنامه های درازمدتی برای این وسایل در نظر گرفته شده است که ورود موتورسیکلت های برقی به شهر یکی از این موارد است.

صادقیان کود و پسمادهای تخلیه شده در شمال شرق اصفهان، ریزگردهای ناشی از بیابان و سوخت نیروگاه‌های اصفهان را از جمله موارد آلاینده هوای اصفهان برشمرد و گفت: آلایندگی شهر اصفهان در سه یا چهار دهه اخیر به دلیل بارگذاری نامناسب منابع ایجاد شده است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست در پاسخ به این سئوال که صنایع اصفهان تا چه حد در این آلودگی هوا تاثیرگذار هستند، اضافه کرد: تمرکز صنایع بزرگ حتی در صورت استاندارد بودن در محیطی کوچک به نسبت این تعداد صنایع عظیم به شکل طبیعی آلاینده محیط‌ زیست خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس این تمرکز زدایی از سال ها قبل آغاز شده است، تصریح کرد: خارج کردن واحدهای بزرگ از اصفهان از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبعاتی در پی دارد و به همین دلیل بر استانداردسازی این واحدها از نظر آلایندگی تاکید ویژه داریم و سخت گیری بیشتری نیز در این زمینه انجام می شود.

گزارش: فاطمه کازرونی