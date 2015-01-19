ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا در شهرستان گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهاجر ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا، اظهار کرد: این دستگاه سه پارامتر اکسیدهای گوگرد، ازت و مونوکسید کربن را اندازه می گیرد.

وی ادامه داد: در آینده مانیتوری خریداری می شود تا میزان این پارامترها برای مردم هم نمایش داده شود و آن ها هم شاخص های عناصری که باعث آلودگی می شود مشاهده کنند.

مهاجر با بیان اینکه این محل به عنوان مرکز شهرستان گرگان انتخاب شده، افزود: با مکان یابی های که انجام شد این نقطه به عنوان پرتردد ترین منطقه انتخاب شد و ما دستگاه را در این محل نصب کردیم.

وی در خصوص قیمت خریداری شده این دستگاه افزود: این دستگاه در سال ۹۱ به قیمت حدود یک میلیارد تومان است خریداری شده است ولی موفق به نصب آن به دلیل اینکه جانمایی صورت نگرفته بود نشدیم.

مهاجر با اشاره همکاری دخانیات در خصوص نصب این دستگاه افزود: سعی داریم در آینده پارامترهای ذرات معلق و ذرات ریز را هم اندازه گیری کنیم.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست گلستان خاطر نشان کرد: آلودگی مرز نمی شناسد و با وجود این دستگاه می توانیم به محض ورود هوا به نقطه بحرانی سریع پیشگیری های لازم را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: پسماندهای خانگی و زباله ها در کوچه و خیابان ها مناظر زشتی را ایجاد کرده است که در تلاش هستیم با کمک شهرداری ها جنگل ها و محیط های تفرجی را پاکیزه کنیم.

مهاجر توضیح داد: شاید بتوان بدون آب زندگی کرد و حتی زندگی ۷۳ روزه بدون آب هم داشته ایم و همچنین می شود مدت ها بدون غذا زندگی کرد.

وی ادامه داد: بیشتر از هفت دقیقه کسی بدون هوا زنده نمانده است و از این جهت داشتن هوای پاک دارای اهمیت است و باید به این مساله توجه ویژه شود.