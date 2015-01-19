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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۹

نظارت پلیس بر کسب و کار در فضای مجازی

نظارت پلیس بر کسب و کار در فضای مجازی

جانشين پليس اطلاعات و امنيت عمومی ناجا گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی، يکی از مهم ترين فعاليت های پليس نظارت بر اماکن عمومی و نظارت بر کسب و کار در فضای سايبر است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمود صادقی در همايش تخصصی روساي ادارات نظارت بر اماکن عمومی، اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به گسترش فضای مجازی، يکی از مهم ترين فعاليت های پليس نظارت بر اماکن عمومی و نظارت بر کسب و کار در فضای سايبر است.

وی ادامه داد: تعامل سازنده با ارگان ها، نهادها و سازمان های برون سازمانی و ديگر پليس های تخصصی از راه های موفقيت در مأموريت های پليس نظارت بر اماکن عمومی است.

جانشين پليس اطلاعات و امنيت عمومی ناجا استفاده از سامانه های نظارتی بر  فعاليت صنوف مختلف را از برنامه های مهم پليس نظارت بر اماکن عمومی دانست.

صادقی خاطرنشان کرد: البته در حوزه برخورد با مراجعه کنندگان بايد رأفت اسلامی در راستای تأمين حقوق شهروندان رعايت شود.

کد مطلب 2469338

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