نظارت پلیس بر کسب و کار در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمود صادقی در همايش تخصصی روساي ادارات نظارت بر اماکن عمومی، اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به گسترش فضای مجازی، يکی از مهم ترين فعاليت های پليس نظارت بر اماکن عمومی و نظارت بر کسب و کار در فضای سايبر است.

وی ادامه داد: تعامل سازنده با ارگان ها، نهادها و سازمان های برون سازمانی و ديگر پليس های تخصصی از راه های موفقيت در مأموريت های پليس نظارت بر اماکن عمومی است.

جانشين پليس اطلاعات و امنيت عمومی ناجا استفاده از سامانه های نظارتی بر فعاليت صنوف مختلف را از برنامه های مهم پليس نظارت بر اماکن عمومی دانست.

صادقی خاطرنشان کرد: البته در حوزه برخورد با مراجعه کنندگان بايد رأفت اسلامی در راستای تأمين حقوق شهروندان رعايت شود.