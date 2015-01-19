کاهش ۱۵ درصدی زکات جمع آوری شده سالجاری در همدان

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا ابراهیمی ظهر دوشنبه در شورای زکات استان همدان با اشاره به اینکه مبلغ زکات مستحبی جمع آوری شده در ۹ ماهه سالجاری در استان همدان دو میلیارد و ۴۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال است، افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸۳ درصد افزایش یافته است .

وی در ادامه تعداد پروژه های عمرانی شامل مسجد، حسینیه، اماکن مذهبی، غسالخانه، امامزاده، خیابان‌کشی معابر و پل‌سازی در داخل روستاها از محل درآمد زکات را ۱۷۲ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: امسال تعداد روستاهای پرداخت کننده زکات ۳۶۲ مورد است درحالیکه این تعداد در سال ۹۲ حدود ۴۳۲ روستاها بوده است.

وی گفت: یکی از دلایل کاهش روستاهای پرداخت کننده زکات بحث خشکسالی است که غلات اربعه زیادی برداشت نشده که کشاورزان بتوانند زکات مال خود را پرداخت کنند.

ابراهیمی مبلغ زکات واجب محرومین را درسالجاری یک میلیاردو ۱۳۵ میلیون و ۹۷۲ هزار ریال بیان و عنوان کرد: این میزان در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۱۴ درصد رشد داشته است .

وی یادآورشد: سال گذشته پنج هزار و ۶۷۵ نفر پرداخت کننده زکات بودند و در ۹ ماهه امسال چهار هزار و ۵۸۲ نفر در امر پرداخت زکات مشارکت داشتند که در این زمینه نیز تعداد پرداخت کنندگان زکات کاهش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان در ادامه برگزاری ۳۰ مورد جلسات شورای زکات، نامگذاری چهارمیدان و بلوار و شش خیابان به نام زکات، دیوار نویسی داخل مساجد به متراژ ۵۶۵ متر، تشویق مودیان زکات در نماز جمعه سراسر استان به تعداد ۱۰۲ نفر، نامگذاری دهه زکات در فصل برداشت گندم و برگزاری همایش دهیاران، شوراها، مبلغین و مودیان زکات در ۹ شهرستان استان و تشویق هزارو ۳۵۰ نفر از مودیان زکات را از جمله اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی و جمع آوری و هزینه کرد زکات عنوان کرد .

ابراهیمی توزیع تشویقی زکات به مبلغ چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال توسط معاون برنامه ریزی استانداری همدان به پروژه های سال های ۹۲ و ۹۳، توزیع تشویقی زکات به مبلغ هشت میلیارد ریال توسط کمیته امداد امام خمینی به پروژه های سال ۹۳، جمع آوری یک میلیاردو ۷۰۰ میلیون ریال زکات در قالب مستحبی برای حوزه های عملیه و مصلی های نماز جمعه شهرستان های نهاوند، ملایر و قروه رزن را از دیگر اقدامات انجام شده دراین راستا بین کرد.

وی همچنین از به کارگیری ۵۱۴ مبلغ به صورت مقطعی در زمینه تبلیغ پرداخت زکات وجمع اوری ۱۱۷ تن سیب‌زمینی و توزیع ۱۵ تن برای مصارف حوزه‌های علمیه استان همدان توزیع خبر داد