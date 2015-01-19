نحوه هزینه زکات به نحو مطلوب مشخص شود/ساخت مصلی همدان نیازمند کمک

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر دوشنبه در شورای زکات استان همدان با اشاره تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی فقط به مقوله تولید و پول ختم نمی شود، افزود: اقتصاد مقاومتی ۴۰ درصد تولید ثروت و ۶۰ درصد نگهداری ثروت و بهینه مصرف کردن ثروت است اما درهیچ یک از دانشگاه های کشورنحوه نگهداری از ثروت به جوانان آموزش داده نمی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ثروتی که با هزاران زحمت به دست می آید خیلی از افراد آسان از دست می دهند، گفت: خداوند در قرآن می فرماید که اهل تبذیر برادر شیطانند و این مهم در بیهوده هزینه کردن ثروت مصداق پیدا می کند .

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختمان هایی درکشور ساخته می شود که بلااستفاده می مانند بر نساختن چنین ساختمان هایی تاکید کرد و با بیان اینکه بهینه مصرف کردن ثروت از واجبات دین اسلام است، پول درآورن را به بالا بردن یک سنگ بزرگ به بالای قله تشبیه کرد و اظهار داشت: اگر در بالا بردن این سنگ بزرگ کوچکترین غفلتی کنیم سنگ در چند ثانیه سقوط می کند و همه تلاش ها به هدر می رود.

وی با تاکید براینکه در زمینه جمع آوری زکات تلاش های زیادی می شود اما اگر زکات جمع آوری شده درجای مناسب خود هزینه نشود مانند کشتی به گل نشسته است، یادآورشد: تعداد زیادی مسجد در شهردارالمومنین همدان به دلیل نبود امام جماعت بسته است و ساخت مسجد با پول زکات به دلیل این مشکلات نه دلیل عقلی و نه دلیل دینی دارد .

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه با پول زکات خانه عالم ساخته می شود امام عالمی وجود ندارد که در این خانه ها ساکن شود، ساخت خانه عالم را موجب هدر رفتن دین دانست و عنوان کرد: اسلام در مصرف ثروت دقت دارد لذا اگر بودجه های کشور را بی هدف هزینه کنیم اقتصاد مقاومتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

آیت الله محمدی در ادامه با تاکید براینکه بنده تا زمانی نحوه هزینه کرد زکات به نحو مطلوب مشخص نشود مسئولیتی را به عهده نخواهم گرفت، گفت: یک کشاورز با هزار زحمت و مشقت تلاش می کند و گندم می کارد و زکات می دهد لذا اگر بدون فکر این زکات را هزینه کنیم آتش جهنم را برای خود خریده ایم .

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۳۵ سال از انقلاب اسلامی می گذرد ولی شهر همدان هنوز یک مصلی برای برگزاری نمازجمعه ندارد و کسی هم برای ساخت آن کمکی نمی کند، افزود :این درحالیست که چندین مجتمع فرهنگی در این شهر ساخته شده و ماهانه دو بار از آنها استفاد نمی شود و با این وضعیت باز هم می خواهند مجتمع های فرهنگی بسازند لذا اگر می خواهیم در مقابل خدا و خلق خدا مدیون و مسئول نباشیم باید پولی را که از محل زکات جمع آوری می شود با احتیاط هزینه کنیم .

آیت الله محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه هزینه کردن ثروت هنر نیست، اظهارداشت: یا زکات را نباید جمع آوری کرد یا اگر می گیریم باید در جای خودش هزینه کنیم لذا اگر در زمینه زکات کار بلد نیستیم باید خود را کنار بکشیم .

وی همچنین با بیان اینکه برخی از مساجد به دلیل نداشتن متولی مخروبه شده اند، یادآورشد: به جای ساخت مسجد جدید در استان باید این مساجد را ساماندهی کنیم .

امام جمعه همدان از اعضای شورای زکات استان خواست تا از پروژه هایی که از محل جمع آوری زکات ساخته می شوند بازدید و بررسی و از ادامه کار پروژه هایی که ضرورت ندارد، جلوگیری کنند.

وی با تاکید براینکه دولت موظف است بودجه کشور را در جایی که واقعا نیاز است هزینه کند و انسان ها حتی اجازه ندارند که پول شخصی خود را بی مورد هزینه کنند، گفت: زکات فطره ای را که در مساجد جمع آوری می شود باید به افراد نیازمند و محروم بدهیم و متولیان مساجد حق ندارند که برای پراخت قبوض از این محل هزینه کنند .