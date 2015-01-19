مازندران از استان های پرچالش محیط زیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهردادی بعد از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی آلودگی هوا که به مناسبت ۲۹ دی در سالن اجتماعات اداره کل محیط زیست برگزار شد با بیان اینکه منطقه شمال کشور به دلیل جنگل ها و مراتع با مشکل آلودگی هوا مواجه نیست، اظهار داشت: اگر توجه ویژه به آلودگی های نقطه ای و غیر نقطه ای نداشته باشیم در دراز مدت با مشکل آلودگی هوا مواجه می شویم.

وی افزود: مازندران در چند ماه اخیر به دلیل مهاجرت پرندگان با مشکل صید و شکار مواجه شده است و متاسفانه در چند نقطه شکارچیان محیط بانان را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین با تشکر از نیروی انتظامی گفت: در آبندان های استان با مشکلاتی مواجه بودیم که با حمایت نیروی انتظامی توانستیم مشکلات و نگرانی این مناطق را برطرف کنیم.

مهردادی با بیان اینکه به دلیل نگرانی از بحث انفلونزای مری، مجوزی برای شکار صادر نشده است، بیان داشت: متاسفانه برخی از مردم بدون توجه به این مسئله از پناهگاه ها استفاده می کنند.

وی به احداث ایستگاه سنجش هوا در ساری اشاره کرد و گفت: با توجه به سنجش های صورت گرفته از نظر آلودگی هوا مشکلی نداریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین در ادامه مسابقات نقاشی، نشست با مربیان بهداشت مدارس، برگزاری راهپیمایی و کوهپیمایی، پاکسازی مسیرها، همایش دوچرخه سواری و بازدید از واحدهای صنعتی را از جمله برنامه های این سازمان دانست.

وی بازدید از مراکز معاینه فنی استان را از دیگر برنامه های این سازمان برشمرد و افزود: در این بازدیدها با کمک دستگاه های سازمان این مراکز مورد ارزشیابی قرار می گیرند که تا چه اندازه مطابق با استانداردها هستند که برای این کارهماهنگی با راهنمایی و رانندگی صورت گرفته است.

مهردادی سازمان محیط زیست، سمن ها و رسانه ها را سه ضلع محیط زیست دانست و بیان داشت: اگر سه گروه با هم حرکت کنند می توانند مشکل زیست محیطی را کاهش دهند.