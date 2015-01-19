نمایندگان رانندگان تاکسی مسیرهای پرتردد کرمان انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمان در ادامه بازدید از خطوط تاکسیرانی شهر کرمان با حضور در جمع رانندگان زحمتکش تاکسی با آنها دیدار و گفتگو کرد.

مجید عسکری در این دیدار با تقدیر از تلاش و سخت کوشی رانندگان تاکسی، به چشم انداز سازمان تاکسیرانی اشاره و از رانندگان دعوت کرد در نیل به اهداف سازمان تاکسیرانی نهایت همکاری را داشته باشند تا بیش از پیش شاهد تسریع در خدمات رسانی مطلوب به شهروندان باشیم.

این مسئول به رعایت جدی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین قوانین اجتماعی اشاره کرد و گفت: رانندگان تاکسی جزء اولین افرادی هستند که در ابتدای هر روز با شهروندان برخورد دارند، به همین سبب برای داشتن یک اجتماع پویا و با نشاط لازم است که رانندگان تاکسی نقش چشمگیر خود را در این مهم به بهترین نحو ایفاء کنند.

گفتنی است در حاشیه این دیدار و در راستای اجرای طرح انتخاب نمایندگان خطوط، از بین رانندگان هر مسیر بعد از بررسی صلاحیت افراد، انجام انتخابات، اخذ رای و شمارش آراء در مسیرهای مختلف، تعدادی از رانندگان به شرح ذیل به عنوان نماینده رانندگان مسیر انتخاب و معرفی شدند.

مهدی شادمان به عنوان نماینده رانندگان مسیر میدان آزادی به خیابان ۲۴آذر و انتهای بلوار شیراز، محمدعلی بیگزاده به عنوان نماینده رانندگان مسیر میدان آزادی به سیلو و شهرک مطهری و ایرج کمالزاده به عنوان نماینده رانندگان مسیر میدان شهدا به انتهای محله میلاد (سلسبیل) انتخاب و معرفی شدند.