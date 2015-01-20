تورم به هسته سخت رسید/ گلایه از نفت ۷۲ دلاری در بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نیلی در پاسخ به این سئوال که برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که شیب تورم به کف رسیده است و شیب نزولی آن تغییر کرده است، آیا این موضوع منطقی است؟ گفت: خیر. نمی توانیم بگوئیم که شیب تورم به کف خورده، تورم به هسته سختش رسیده است؛ یعنی کاهش تورم تا نقطه فعلی با بهداشت مالی امکانپذیر بود و دولت آن را انجام داد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: با وجود اینکه بسیاری از اتفاقات در بودجه دولت رخ داد، اما این موضوع باعث بدهی دولت به بانک مرکزی نشد و از این به بعد به جز انضباط مالی، نیاز به تدابیر جدید هم داریم. یعنی رسیدن به نرخ تورم و کاهش آن به ۱۶ درصد با انضباط مالی و پولی امکانپذیر بود، اما در حال حاضر مسئله این است که چگونه می توانیم با مدیریت تامین مالی بنگاه ها را انجام دهیم و در عین حال بتوانیم انضباط پولی را هم حفظ کنیم.

بسته ویژه کاهش نرخ تورم

وی از برنامه و بسته ویژه دولت برای ادامه روند کاهشی نرخ تورم خبرداد و گفت: بخش اول اجرای این برنامه همان لایحه خروج از رکود بود که سه بخش داشت، یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره. بخش سه ستاره آن به مجلس ارائه شد، بخش دو ستاره به دولت و بخش یک ستاره مختص دستگاه ها بود که البته بخشی از آن هم مربوط به بانک مرکزی می شد. با افت قیمت نفت این موضوع هم مورد بررسی قرار می گیرد.

نفت ۷۲ دلاری اصلا رقم معتبری نیست

نیلی در مورد روند کاهشی قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ و اینکه دولت در لایحه نرخ ۷۲ دلاری را برای نفت در نظر گرفته و بر تصویب آن اصرار دارد؟ عنوان کرد: لایحه بودجه ۹۴ با نفت ۷۲ دلاری بسته شد و اهدافی هم برای آن از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم ترسیم شد که هم اکنون در حال بازنگری است. اما تمام اطلاعات می گوید که رقم نفت ۷۲ دلاری اصلا رقم معتبری نیست.

این مقام مسئول در نظام بانکی کشور در پاسخ به این مطلب که اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر تصویب نفت ۷۲ دلاری تاکید دارد و مطرح می کند که کشور را با این قیمت و چه بدون این قیمت اداره می کنیم؟ گفت: این موضوع هم اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و باید منتظر خروجی کمیسیون باشیم. البته نمایندگان دولت به کمیسیون مذکور دعوت می شوند و نظرات خود را ارائه می کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد سناریوهای نفت ۴۰، ۵۰ و ۷۰ دلاری دولت گفت: موضوع این است که یک عامل خارجی در قیمت نفت فسیلی و شل تاثیرگذار است و باید با تحلیل های کارشناسی مشخص شود که قیمت نفت تا چه حدودی کاهش می یابد و این قیمت چه بخشی از سال آینده را پوشش می دهد یعنی به صورت میانگین به چه قیمت نفتی در سال آینده می توانیم اتکا کنیم.

رای کمیسیون تلفیق درباره سناریوهای طیب نیا

وی در پاسخ به مهر مطرح کرد که دولت در این زمینه سناریوسازی کرده است و برای ارقامی که وزیر اقتصاد در مورد قیمت نفت اعلام کرده، سناریوسازی شده است و باید دید که کمیسیون تلفیق به کدام یک از این سناریوها رای بیشتری خواهد داد.

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تردید در ادامه روند نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی با وجود کاهش درآمدهای نفتی بیان کرد: وضعیت بخش خدمات در کشور رو به بهبود است و بر اساس آمارها ورودی گردشگران خارجی به کشور به ۳ برابر رسیده است. فرار از وضعیت نفتی فعلی گریزناپذیر است، بخش صنعت و کشاورزی باید مدیریت شود اما بخش خدمات ظرفیت بالایی دارد و می توان بر روی آن کار کرد وامید است که بخش خدمات بتواند خلا نفتی را پر کند.

وی افزود: اما رشد اقتصادی نیمه اول سال در نیمه دوم تکرار نخواهد شد، با این وجود نمی توانیم پیش بینی کنیم که در سال آینده رشد اقتصادی منفی است یا خیر. عزم جدی در دولت وجود دارد که کمترین لطمه به رشد اقتصادی بخورد. تنگناهای ارزی با کاهش درآمدهای نفتی بوجود می آید ولی بانک مرکزی گشایش های دیگری می تواند داشته باشد.