رئیس کميته دانشجويي ستاد دهه فجر استان البرز منصوب شد

به گزارشس خبرگزاری مهر، محمد حسین روحی یزدی سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئيس ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز، محمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی را به عنوان "رئيس کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر استان البرز" منصوب كرد.

دربخشی از اين حکم آمده است: با عنایت به دانش و تجربیات ارزشمند توأم با تعهد و شایستگی جناب عالی، امیداست با اتکال به نیروی لایزال الهی و تحت توجهات خاصه حضرت بقیه ا.. الاعظم (عج) و زعامت مقتدای عظیم الشأن امت اسلامی، حضرت آیت ا.. العظمی خامنه ای(مد ظله العالی) در تحقق اهداف عالیه ستاد برگزاری مراسم ایام ا.. دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی موفق و مؤید باشید.