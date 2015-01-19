  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۶

رئیس کميته دانشجويي ستاد دهه فجر استان البرز منصوب شد

رئیس کميته دانشجويي ستاد دهه فجر استان البرز منصوب شد

طی حکمی از سوی رئيس ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز، سرپرست دانشگاه خوارزمی، رئيس کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر استان البرز شد.

به گزارشس خبرگزاری مهر، محمد حسین روحی یزدی سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئيس ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز، محمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی را به عنوان "رئيس کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر استان البرز" منصوب كرد.

دربخشی از اين حکم آمده است: با عنایت به دانش و تجربیات ارزشمند توأم با تعهد و شایستگی جناب عالی، امیداست با اتکال به نیروی لایزال الهی و تحت توجهات خاصه حضرت بقیه ا.. الاعظم (عج) و زعامت مقتدای عظیم الشأن امت اسلامی، حضرت آیت ا.. العظمی خامنه ای(مد ظله العالی) در تحقق اهداف عالیه ستاد برگزاری مراسم ایام ا.. دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 2469350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها