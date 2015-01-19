انتخاب داور ژاپنی مناسب نبود/ گل ایران درست بود

به گزارش خبرنگار مهر، ایران امروز دوشنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی موفق شد با نتیجه یک بر صفر مقابل امارات به برتری برسد.

سعید مظفری زاده در خصوص قضاوت این بازی گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا نمی بایست برای این بازی یک داور ژاپنی انتخاب می کرد چون یکی از این دو تیم به احتمال فراوان در مرحله بعد با ژاپن دیدار خواهند کرد.

وی افزود: "ريوجی ساتو" كه در آخرين لحظات جايگزين "نيشیمورا"ی صاحب نام شده بود با دوندگی خوب و جابجايی مناسب توانست صحنه های حساس نيمه اول را به خوبی قضاوت كند.

مظفری زاده افزود: فرار سردار آزمون در دقيقه ١٤ وكنترل توپ او توسط دروازه بان اماراتی نهايتا با برخورد توپ به پای آزمون از زمين خارج شد كه داور به درستی ضربه دروازه را نشان داد.

وی ادامه داد: در دقايق پايانی نيمه اول ضربه سر سردار آزمون با برخورد به مدافع امارات راهی كرنر شد كه اعتراض بازيكن ما در عدم اعلام خطای هند بی مورد بود.

مظفری زاده در پایان گفت: و اما سر انجام تمركز و دقت بالای كمك داور دوم مسابقه منجر به اعلام گل پيروزی بخش تيم ملی ايران در دقايق پايانی مسابقه شد و عملكرد خوب تيم داوری را تكميل کرد.