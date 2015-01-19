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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۰

قزلی به مهر خبر داد:

شهرداری به تعهدات خود در جایزه جلال عمل کرده است

شهرداری به تعهدات خود در جایزه جلال عمل کرده است

به گفته مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی شهرداری تهران به تمامی تعهدات خود برای برگزیدگان این جایزه ادبی عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دو ماه پس از برگزاری آئین اختتامیه هفتمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد و حواشی به وجود آمده پیرامون این جایزه ادبی؛ مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی از حل این مشکل خبر داد.

مهدی قزلی در حاشیه نشست خبری نهمین جشنواره شعر فجر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تامین اعتبار وعده داده شده از سوی شهرداری تهران به جایزه ادبی جلال آل احمد تصریح کرد: شهرداری تهران به تمام تعهداتش درباره این جایزه ادبی عمل کرده است.

این درحالی است که در روزهای گذشته برخی از برگزیدگان این جایزه از پرداخت نشدن مبلغ نقدی جایزه خود خبر داده بودند.

همچنین علی رغم وعده داده شده پیرامون خرید کتاب‌های برگزیده این جایزه وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی تاکنون تنها ۲۰۰ نسخه از دو کتاب برگزیده جشنواره خرید کرده و تکلیف خرید ۱۳۰۰ کتاب باقی‌مانده کماکان نامشخص است.  

کد مطلب 2469353
حمید نورشمسی

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