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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

دژآگه: خوشحالم با 9 امتیاز صعود کردیم/ به نام حریف توجه نمی‌کنیم

دژآگه: خوشحالم با 9 امتیاز صعود کردیم/ به نام حریف توجه نمی‌کنیم

هافبک تیم ملی فوتبال ایران گفت: از اینکه موفق شدیم با کسب سه پیروزی و 9 امتیاز به مرحله بعدی جام ملتها برویم، خوشحالم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، اشکان دژاگه بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات ضمن ابراز خوشحالی از صعود ایران به عنوان صدرنشین به مرحله بعد اظهار کرد: از اینکه موفق شدیم با کسب امتیازات کامل مرحله گروهی و با شکست قطر، بحرین و امارات به یک چهارم نهایی صعود کنیم، خوشحالیم.

وی با بیان اینکه ایران تیم قدرتمندی است و بازیکنان از قدرت حریفان ترسی ندارند، گفت: تمام تمرکز ما بعد از این بازی روی مرحله نیمه نهایی است. هدفمان این است که بدون در نظر گرفتن نام حریف مرحله بعد، به پیروزی برسیم.

تیم ملی فوتبال ایران امروز دوشنبه در سومین دیدار مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا موفق شد با تک گل رضا قوچان نژاد برابر امارات به برتری برسد و به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کند.

کد مطلب 2469354

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    نظرات

    • شیلا ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
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      بچه ها متشکریم

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