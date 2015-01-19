توزیع قبوض عوارض از پایان دی ماه

به گزاش خبرگزاری مهر،سید دادوش هاشمی با اعلام این مطلب اظهار کرد: قبوض عوارض شهری شامل عوارض نوسازی، کسب و پیشه و تابلوهای اصناف است که تا پایان سال جاری مهلت پرداخت و بهره‌مندی از ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی،۱۰۸ جایزه ویژه برای شهروندانی که تا پایان امسال اقدام به پرداخت عوارض کنند، در نظر گرفته شده است تاکید کرد: جشن خوش حسابی عوارض سال ۹۳ نیز در اوایل سال آینده پرداخت خواهد شد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه با تاکید بر مشارکت شهروندان در پرداخت غیر حضوری قبوض عوارض ، خاطرنشان کرد: شهروندانی که اقدام به پرداخت عوارض از طریق پرتال شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir کنند، امتیاز دو برابر برای شرکت در قرعه کشی جشن خوش حسابی خواهند داشت.

هاشمی با اشاره به اینکه شهرداری تهران امسال قبوض عوارض‌های شهری را بر مبنای نرخ سال گذشته محاسبه کرده و هیچ گونه افزایشی در نرخ عوارض نداشته است گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ عوارض شهری در هیات دولت رد شد، شهرداری تهران نرخ عوارض امسال را به صورت علی‌الحساب و بر مبنای نرخ سال های قبل محاسبه کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت شهروندان در پرداخت قبوض عوارض شهری، سهم درامدهای پایدار در بودجه شهرداری تهران افزایش یافته و توسعه شهر تهران روندی رو به رشد خود را طی کند.