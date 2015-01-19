رئیس جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه با تقدیر از دکتر کامران فیروزی، مدیر سابق مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس، محمد رضا عالی منش از سوی دکتر پیروی، نماینده تام الاختیار معاونت درمانی و اورژانس بیمارستانی و حوادث غیر مترقبه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به عنوان مسئول جدید این مرکز معرفی شد.

دکتر کامران فیروزی از 25 فروردین سال 1390 تا به امروز عهده دار این مسئولیت بود.

دکتر عالی منش نیز در گذشته به عنوان معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس فعالیت کرده و از اعضای مجمع خیرین تامین سلامت استان است.