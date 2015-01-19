کشف پادشاهی جدید در تاریخ عیلام/ معرفی «ایگی هتت» به تاریخ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پارسا دانشمند متخصص زبان های باستانی که به این کتیبه های تاریخی دست یافته، در این باره گفت: «در حین بررسی کتیبه ها مشخص شد که یکی از کتیبه ها متعلق به پادشاهی عیلامی است که پیش از آن نامش به اشتباه "ایگی هلکی" خوانده شده بود. متاسفانه این اشتباه در کتاب ها و مقالات تاریخ عیلام مکرر تکرار شد تا این که کتیبه موزه خودرو روشن کرد که نام این پادشاه "ایگی هتت" است.»

او همچنین افزود:« "ایگی هلکی" هر چند پدر دو پادشاه عیلامی بوده، اما مدرکی دال بر پادشاهی او در دست نیست و هر کتیبه ای که تاکنون به "ایگی هلکی" نسبت داده شده، مربوط به "ایگی هتت" است. به این ترتیب، پادشاهی جدید در تاریخ عیلام و ایران به نام "ایگی هتت" معرفی شده است.»

این متخصص زبانهای باستانی در ادامه به همکاری اداره کل موزه های بنیاد مستضعفان و همین طور مسئولان موزه ملی خودروی ایران اشاره کرد و گفت:«اگر همکاری آنها نبود شاید هیچ وقت فرصتی پیش نمی آمد تا این بخش از تاریخ ایران رمزگشایی و آشکار شود.این پژوهش نکات مهمی را درباره تاریخ ایران باستان روشن کرد که تنها نمونه ای است تا نشان دهد اگر موزه ها با پژوهشگران همکاری کنند بخش اعظمی از تاریخ پنهان ایران می تواند عیان شود.»

کشف پادشاه «ایگی هتت» از خوانش یکی از این چهار کتیبه موجود در موزه خودرو رمزگشایی شد. یکی از سه کتیبه دیگر بخشی از کتیبه آشورنصیرپال دوم پادشاه آشور است که نسخه اصلی آن در موزه بریتانیا نگهداری می شود و دو کتیبه دیگر به زبان عیلامی است و مربوط به "اونتش نپیریش" پادشاه شناخته شده دوران عیلام میانه است.

خوانش این کتیبه ها توسط پارسا دانشمند از دانشگاه آکسفورد و میثم عبدلی، از دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد.این دو، کارشناس زبان های باستانی هستند که سال گذشته برحسب اتفاق متوجه وجود چهار کتیبه خط میخی در خزانه سازه های معماری موزه خودرو شدند.

همچنین نتیجه این پژوهش و رمزگشایی در سایت معتبر CDLI ، معتبرترین مرکز برای پژوهش های خطوط میخی وابسته به دانشگاه های آکسفورد، کالیفرنیا و مرکز ماکس پلانک آلمان منتشر شده است.