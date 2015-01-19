به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر غلامرضا صدیق اورعی، جامعه شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد در تشریح وضعیت وقف در جامعه گفت: وقف از نظر بهره‌برداری به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌شود که در مورد خاص می‌توان از وقف اولاد یاد کرد.

وی افزود: وقف اولاد خیلی تبلیغ نمی‌شود در حالی که آثار و شواهد این نوع وقف در جامعه مغفول مانده است.

این استاد دانشگاه در تشریح این وقف، گفت: در وقف اولاد، موروثه یک خانواده که دارای چندین اولاد است، برای استفاده و بهره‌برداری از عواید موقوفه، آن در اختیار آنان قرار می‌گیرد اما اصل موقوفه قابل دخل و تصرف نیست.

این جامعه‌شناس با اشاره به قدمت تاریخی موقوفات در این رویکرد، اذعان داشت: در این صورت و با وقف اولادی، موقوفه و سنت وقف به عنوان یک واقعیت اجتماعی و تاریخی برای نسل حاضر به شمار رفته و در نسل‌های بعد نیز تدوام می‌یابد.

حجت الاسلام صدیق اورعی در همین راستا اشاره کرد: در این شیوه وقف از عواید بهره‌برداری و اصل وقف برای نسل‌های بعد ذخیره می شود. علاوه براین از دیگر ویژگی‌های وقف اولادی می‌توان به تقویت شبکه خویشاوندی اشاره کرد.

این جامعه شناس با اشاره به عنصر تجمع و مشورت در اداره موقوفات، خاطرنشان کرد: اداره و مدیریت موقوفات، تعیین فردی برای صرف هزینه‌ها و محاسبه درآمد، نگهداری ، نظارت و ... نیازمند آن است که افراد دور هم جمع شده و گفتگو کنند. بنابراین یک بعد وقف ایجاد شبکه اجتماعی و انسجام اجتماعی است که در این دیدگاه به طور روشن و شفاف وجود داشت.

این استاد دانشگاه افزود: با وقف اولاد ثروت ملی نیز افزایش می‌یابد و دیگر با فوت واقف، یک بنگاه اقتصادی کوچک مانند آهنگری، نانوایی و ... مجموعه شغلی از بین نمی‌رود و به عنوان یک واقعیت در طول نسل‌ها ادامه می‌یابد و بازماندگان آن نسل در کنار یکدیگر از برکات و بهره مادی و معنوی آن برخوردار می شدند.

حجت الاسلام صدیق اورعی در تشریح رابطه وقف اولادی و انسجام اجتماعی اشاره کرد: انسجام اجتماعی، ریشه در تعلق اجتماعی دارد و وقف، میزان محبت و تعلق افراد به یکدیگر را نمایان می‌سازد.

وی در خصوص انواع دیگر وقف در جامعه به وقف با نیت تامین هزینه تحصیلی و وقف با هدف تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: وقف برای تامین مایحتاج فقرا وتامین هزینه های زندگی، درمانی و تحصیلی و.... موجب می شود که در وهله اول این مسائل در جامعه کاهش یابد اما بعد دیگر این اعمال نیک و خیرخواهانه آن است که افراد احساس می کنند، کسانی در جامعه هستند که نسبت به آنان نیت خیر دارند و نگران وضعیت شان هستند . این احساس همبستگی موجب می شود تا تعلق و پیوند اجتماعی در بین گروه های مختلف جامعه شکل گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: انسجام اجتماعی ریشه اش همین تعلق و پیوند اجتماعی است زیرا افراد وقتی ببیند کسانی بدون هیچ چشم داشت و منفعتی از اموال خود برای بهبود معیشت و زندگی آنان وقف می کنند ، تنها برداشتی که از این عمل دارند، نیت خیر و عمل خیرخواهانه است و با خود می گوید: که این افراد به فکر من و مشکلاتم هم هستند. بنابراین قدردان آنان نیز خواهد بود.

حجت الاسلام صدیق اورعی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی درست از وضعیت موقوفات گفت: بهتر است وضعیت موقوفات، نیت واقف ، نحوه اجرا و ... به طور دقیق و روشن به مردم اطلاع داده شود تا مردم بدانند موقوفات تا چه حد در جامعه اجرایی شده اند و چه میزان از نیازها از طریق آنان تامین شده است.

این جامعه شناس افزود: این اطلاع رسانی و آگاهی بخشی موجب احساس مثبت و بیشتر شدن حس تعلق اجتماعی می شود و همین مسئله ترویج فرهنگ وقف را به دنبال دارد.