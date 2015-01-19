رعایت اصول محیط زیستی به معنای نفی حمایت از صنعت و تولید کرمانشاه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ‌فضل‌الله رنجبر ظهر دوشنبه در مراسم "روز هوای پاک" که در کارخانه سیمان سامان استان کرمانشاه برگزار شد، انتخاب این کارخانه را به عنوان صنعت سبز استان کرمانشاه و صادرکننده نمونه موجب خوشحالی و افتخار استان دانست و گفت: حفظ و سلامت محیط زیست استان نیازمند عزم همگانی است .

وی با تاکید بر نگاه ویژه همه مسئولین و مردم به مسائل زیست محیطی افزود: هر کشوری که بخواهد به توسعه برسد و به نسل‌های بعدی نیز خیانت نکند، باید به مسائل زیست محیطی توجه ویژه داشته باشد.

طرح‌های توسعه‌ای مزاحم محیط زیست‌اند، اما باید مدیریت شود

فرماندار کرمانشاه گفت: یکی از مزاحمت‌های محیط زیست طرح‌های توسعه‌ای است اما باید این تزاحم را مدیریت و رفع کرد تا توسعه همراه با رعایت اصول محیط زیستی اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: جدیت محیط زیست و پایبندی بر رعایت اصول، به معنی نفی حمایت از بخش صنعت و تولید نیست.

رنجبر با تاکید بر نظارت قدرتمند محیط زیست استان بر رعایت اصول محیط زیستی در صنایع افزود: رعایت اصول محیط زیست به معنای نفی حمایت از صنعت و تولید کرمانشاه نیست و لازمه توسعه است.

وی افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست همه باید دست به دست هم بدهیم و این نیازمند تفکر جهادی و نهادینه است.

سرعت انقلاب محیط زیستی در دنیا بالاست

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه در تمام دنیا انقلاب زیست محیطی شکل گرفته است گفت: سرعت این انقلاب در کشورهای توسعه یافته بالاست اما کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در ابتدای این راه قرار دارند و ما نیز باید توجه بیشتری به محیط زیست داشته باشیم.

رنجبر با اشاره به اینکه حفظ و توجه به محیط زیست در مباحث دینی مسلمانان مورد تاکید است گفت: علاوه بر این در قانون اساسی کشور ما نیز به این موضوع توجه ویژه ای شده و این مسئله ضرورت نگاه مناسب به این مقوله را می‌رساند.