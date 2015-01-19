خودزنی آمریکا در صورت ضربه به چین/ عدم وابستگی به مبادلات با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، «پانگ سن» سفیر چین در ایران صبح امروز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به خبرنگار مهر در این رابطه که «آیا به نظر می رسد آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد چین برنامه ریزی وسیعی را تدارک دیده و دولت چین در این خصوص چه تدابیری را اتخاذ کرده است؟» گفت: اقتصاد جهان در عصر حاضر به هم مرتبط است و درحالیکه رابطه رقابتی میان ما و جهانیان وجود دارد در عین حال با یکدیگر همکاری می کنیم.

وی افزود: بنابراین اگر آمریکا در پی ضربه زدن به اقتصاد چین است، در حقیقت به اقتصاد خود ضربه می زند. در بسیاری از پدیده ها در اقتصاد جهان همچون رکود اقتصادی و افت قیمت نفت مواجه هستیم که در این زمینه تدابیر متفاوتی را پیش رو داریم. از یک سو باید مقابل برخی از فعالیت‌ های غیرعادی محتاطانه عمل کنیم و از طرف دیگر باید روند یکپارچه شدن اقتصاد جهان را پیش ببریم.

پانگ سن تاکید کرد: کشورهای جهان باید به تبادل نظر در زمینه کالاهای دیگر به صورت دو و چند جانبه بپردازند تا نتیجه برد- برد بدست آید. به عنوان مثال، گروه 20 در سال 2008 این نقش را مقابل بحران اقتصادی ایفا کرد و علاوه بر این سازمان ملل نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.

وی افزود: چین از تاسیس سازمانهای منطقه‌ ای حمایت می‌ کند. به عنوان مثال پیشنهاد تاسیس سازمان شانگهای و بانک سرمایه گذاری آسیا از سوی چین مطرح شده و امیدوارم با مسائل غیرعادلانه با جدیت برخورد شود و کشورهای جهان با یکدیگر متحد بوده تا از فعالیت های غیرعادلانه جلوگیری کنند و سرانجام نتیجه پیشرفت مشترک در جهان حاصل شود.

سفیر چین در ایران در پاسخ به این پرسش که "هم اکنون حجم مبادلات اقتصادی چین و کشورهای منطقه مخصوصا روسیه افزایش یافته است، آیا این به مفهوم ناامید شدن چین از ادامه همکاری اقتصادی با آمریکا و غرب نیست؟" گفت: این پرسش نیاز به بررسی‌ های کارشناسانه دارد ولی می‌ خواهم توضیح دهم که حجم مناسبات چین و آمریکا بسیار زیاد بوده و حجم مبادلات تجاری چین و روسیه وابسته به مناسبات چین و آمریکا نیست و برخلاف شما که نگاه سیاسی دارید از نظر من باید بسیاری از مسائل در ابعاد دیگر بررسی شود.