واردات شکر آزاد است اما برنج ممنوع/ از طرح استیضاحم خبر ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران اظهارداشت: موجودی استراتژیک برنج خیلی کمتر است که نشان می‌دهد دولت حداکثر تلاش را کرده است که در فصل تولید برنج از برنجکاران داخلی حمایت کند.



وی درباره 830 هزار تن واردات برنج در 9 ماه گذشته با وجود ممنوعیت واردات آن، گفت: این میزان واردات نیاز کشور بوده است که بخش خصوصی وارد می‌کند و سال گذشته واردات دو بار این میزان بوده است.



نعمت زاده گفت: قیمت تمام شده شکر تولید داخل با نرخ مبادله ای بیشتر از شکر وارداتی است و دلیل آن افزایش قیمت خرید چغندرقند از چغندرکاران است.



وی تصریح کرد: به همین دلیل شورای اقتصاد یک ماه پیش مقرر کرد 200 تومان از قیمت شکر وارداتی گرفته شود و به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد.



وزیر صنعت اظهار داشت: مصوبه آن در شرف ابلاغ است که خودم ابلاغ کرده‌ام اما به طور رسمی باید از طرف معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ابلاغ شود.



نعمت زاده گفت: واردات شکر، آزاد است، چون تولید داخل همیشه کمتر از نیاز بوده و مصرف شکر در کشور به مراتب بیشتر از تولید است.



خبرنگاری درباره مطرح بودن طرح استیضاح وزیر صنعت در مجلس نیز پرسید که نعمت زاده گفت: از این موضوع خبری نداریم.